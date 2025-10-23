Epic Games bu yıl da oyunculara müthiş bir sürpriz yaptı! Platformun her yıl merakla beklenen Cadılar Bayramı İndirimleri resmen başladı. Peki bu yıl hangi efsane oyunlar indirime girdi? Epic Games kullanıcılarına ne kadar kazandırıyor? Türkiye’de oyun fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde bu kampanya gerçekten alınır mı?

Epic Games Cadılar Bayramı indirimi başladı!

Epic Games, 3 Kasım’a kadar sürecek Cadılar Bayramı İndirimleri kapsamında dev bir kampanya başlattı. Platformda yer alan onlarca AAA yapım, neredeyse yarı fiyatına düştü. Üstelik bu yılın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, Epic Ödülleri sistemindeki büyük değişiklik oldu. Normalde %5 olarak uygulanan para iadesi, bu kampanyaya özel tam %20’ye yükseltildi.

Yani oyuncular yalnızca indirimli fiyatlardan faydalanmakla kalmıyor, aynı zamanda harcadıkları tutarın beşte birini cüzdanlarına geri alıyorlar. İndirime giren popüler oyunlar arasında efsaneleşmiş yapımlar dikkat çekiyor:

Red Dead Redemption 2 – Normal fiyatı: 2.299 TL / İndirimli fiyatı: 574,75 TL

Hogwarts Legacy – Normal fiyatı: 2.099 TL / İndirimli fiyatı: 314,85 TL

Grand Theft Auto V Enhanced – Normal fiyatı: 1.049 TL / İndirimli fiyatı: 524,50 TL

Cyberpunk 2077 – Normal fiyatı: 999 TL / İndirimli fiyatı: 349,65 TL

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – Normal fiyatı: 829 TL / İndirimli fiyatı: 165,80 TL

Mafia: Definitive Edition – Normal fiyatı: 259 TL / İndirimli fiyatı: 38,85 TL

Mafia II: Definitive Edition – Normal fiyatı: 199 TL / İndirimli fiyatı: 39,80 TL

Mafia III: Definitive Edition – Normal fiyatı: 199 TL / İndirimli fiyatı: 39,80 TL

İndirimli bütün oyunları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Epic Games ayrıca mağaza tasarımında da bazı küçük yeniliklere gitti. Ana sayfada “Cadılar Bayramı” temalı görseller, karanlık ve neon tonların hakim olduğu bir arayüzle birleşmiş durumda. Kullanıcılar, kampanyadaki oyunları daha kolay bulabilsin diye özel bir filtreleme sistemi de eklenmiş.

Türkiye’de oyun fiyatları döviz kurlarına bağlı olarak sürekli artarken, bu tür kampanyalar birçok oyuncu için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Özellikle popüler oyunlarda böylesine yüksek indirim oranları, oyun severleri yeniden Epic Games mağazasına yönlendiriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu yeni Cadılar Bayramı kampanyası sizce yılın en iyi indirim dönemi olabilir mi? Siz hangi oyunu sepete eklediniz? Daha fazla fırsat ve teknoloji haberi için bizi takip etmeyi unutmayın!