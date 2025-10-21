One UI 8 tabanlı yeni güvenlik güncellemesi, Galaxy S24 kullanıcıları için resmi olarak yayınlanmaya başladı. Samsung’un bu hamlesiyle birlikte cihaz, ekim ayına daha güçlü bir sistem kararlılığı ve gelişmiş güvenlik desteğiyle giriyor. Peki bu güncelleme Türkiye’ye ne zaman ulaşacak ve neleri değiştiriyor?

S24 One UI 8 güvenlik güncellemesi aldı!

Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 8 tabanlı ekim güvenlik güncellemesini Filipinler’de yayınladı. Sürüm numarası S921BXXSACYJ1 olan bu paket, sistem güvenliği ve istikrarını artırmayı hedefliyor. Şirketin resmi planına göre güncelleme, kısa süre içinde Avrupa ve Türkiye kullanıcılarına da ulaşacak.

Yayınlanan One UI 8 tabanlı yeni sürüm, sistem kararlılığını artırıyor ve güvenlik açıklarını kapatıyor. İlk olarak Filipinler’de yayımlanan güncelleme, önümüzdeki günlerde Türkiye dahil diğer bölgelere de ulaşacak. Yeni yazılım güncellemesi cihazınızın güvenliğini artırcak ve olası tehditlere karşı koruma sağlayacaktır. Hemen yükleyerek cihazınızı daha güvenli hale getirebilir, kişisel verilerinizi ve uygulamalarınızı koruyabilirsiniz.

Güncelleme, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını izleyerek manuel şekilde kontrol edilebiliyor. Eğer cihazınızda henüz görünmüyorsa endişelenmeyin; Samsung genellikle bölgesel dağıtımları birkaç gün arayla tamamlıyor.

Peki siz Samsung Android 16 tabanlı bu yeni güvenlik güncellemesini nasıl buldunuz? Güncelleme performans ve tasarım açısından beklentilerinizi karşılayacak mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!