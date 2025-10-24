Türkiye’de telefon fiyatlarını doğrudan etkileyen vergi düzenlemelerinde önemli bir adım atıldı. Peki, yeni ÖTV matrahı ne kadar oldu? Bu değişiklik hangi modellerin fiyatını düşürecek? ÖTV düzenlemesi gerçekten tüketiciye nefes aldıracak mı? İşte 2025’e damgasını vuran kritik değişikliğin tüm detayları!

Telefonlarda vergi düzenlemesine gidildi! Telefonda ÖTV ne kadar oldu?

Yeni düzenleme ile birlikte telefon sektöründe uzun süredir beklenen ÖTV matrahı değişikliği nihayet yürürlüğe girdi. 2022’den bu yana sabit kalan limitler, 2025 yılı itibarıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararla güncellendi. ÖTV oranları sabit kalırken, matrah limitlerinin yükseltilmesi özellikle giriş ve orta segment modellerde önemli fiyat düşüşleri getirecek.

Böylece, ÖTV kapsamında yapılan değişiklik, kullanıcıların uzun süredir şikâyet ettiği yüksek fiyat baskısını bir nebze hafifletmeyi amaçlıyor. Yeni ÖTV düzenlemesi kapsamında, vergisiz fiyatı 1.500 TL ve 3.000 TL arasında olan eski matrah aralıkları artırılarak daha geniş bir skalaya taşındı. Artık 4.500 TL’ye kadar olan cihazlarda %25, 4.500 TL ile 9.000 TL aralığındaki modellerde %40, 9.000 TL üzerindeki modellerde ise %50 oranında vergi uygulanacak.

İşte yeni cep telefonu ÖTV matrahı:

Eski Matrah (2022) Yeni Matrah (2025) Oran 1.500 TL ve altı 4.500 TL ve altı %25 1.500 TL – 3.000 TL arası 4.500 TL – 9.000 TL arası %40 3.000 TL üzeri 9.000 TL üzeri %50

Tüketici açısından bakıldığında, bu düzenleme giriş seviyesindeki modellerin daha erişilebilir hâle gelmesini sağlayacak. Özellikle öğrenciler ve uygun fiyatlı cihaz arayan kullanıcılar için ÖTV güncellemesi avantaj yaratacak. Öte yandan, premium modellerde fiyat farkı oluşmayacağı için bu segmentte bir hareketlilik beklenmiyor. Hatırlanacağı üzere, 2022’de yürürlükte olan eski matrah sistemi çok daha dar bir aralığa sahipti.

Türkiye’de fiyatları belirleyen en önemli unsurlardan biri olan ÖTV matrahının güncellenmesi, özellikle uygun fiyatlı modellerde bir rahatlama yaratacak. Ancak bu değişiklik, genel piyasa koşullarına ve döviz kurlarına bağlı olarak uzun vadede kalıcı bir indirim garantisi vermiyor. Yine de tüketiciler için kısa vadede olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir.

