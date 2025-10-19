League of Legends oyuncularının uzun süredir beklediği haber sonunda geldi. Riot Games, yıllardır geri dönmesi istenen LOL karlı harita yani “Winter Map”in yeniden oyuna ekleneceğini duyurdu. LOL karlı map olarak bilinen bu nostaljik harita, 25.23 yamasıyla birlikte yılbaşı döneminde tüm oyuncular için aktif olacak.

LOL karlı harita geri dönüyor! League of Legends Winter Map ne zaman geliyor?

Riot Games’in “An Important Message from Pabro” adlı duyuru videosunda konuşan League of Legends yönetici yapımcısı Paul “Pabro” Belleza, oyunculara müjdeyi şu sözlerle verdi:

“Madem gerçekten istediniz, o zaman yapıyoruz.”

Böylece yıllardır topluluk tarafından talep edilen LOL karlı map resmen geri dönmüş oldu. Harita, karla kaplı ormanlar, ışıklandırılmış minyon yolları ve süslenmiş yapılarla birlikte oyunculara nostaljik bir Snowdown atmosferi sunacak.

LOL karlı harita ilk olarak 2009 yılında “Snowdown Showdown” etkinliğiyle karşımıza çıkmıştı. O dönemde Summoner’s Rift, karla kaplı ağaçlar, şeker kamışları ve ışıklandırılmış kulelerle donatılmıştı. Ayrıca Snowbunny Nidalee ve Workshop Nunu gibi özel kış temalı kostümler de bu etkinlikle oyunculara sunulmuştu.

Ancak 2015 sonrasında Riot, teknik zorluklar nedeniyle bu haritayı kaldırmıştı. Özellikle element ejderleri gibi dinamik sistemlerin eklenmesi, harita değişimlerini teknik olarak karmaşık hale getirmişti. Artık bu engellerin aşıldığı ve Winter Map’in modern League of Legends motoruna entegre edildiği açıklandı.

LOL karlı map’te neler değişti?

Yeni versiyonda nexus, karla kaplı bir kar küresi görünümünde olacak. Minyonlar küçük kışlık montlar giyecek, hatta Baron Nashor bile Noel Baba şapkası ve eldivenleriyle oyuncuların karşısına çıkacak. Ayrıca haritada poro trenleri de yer alacak.

Riot, bu haritayla birlikte Chosen of Winter adlı özel bir etkinliğin de geleceğini doğruladı. Etkinlik kapsamında eski kış temalı kostümler geri dönerken, sızıntılara göre Mel için özel bir kostüm de hazırlanıyor.

LOL karlı map ne zaman gelecek?

Yeni LOL karlı harita, 25.23 yamasıyla birlikte tüm dünyada aktif olacak. Güncelleme, League of Legends Dünya Şampiyonası 2025 sürerken yayınlanacak. Riot, bu özel dönemde oyunculara “Winter has returned to the Rift” yani “Kış Rift’e geri döndü” mesajını vererek yılın en nostaljik dönemini yeniden yaşatmayı planlıyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? League of Legends karlı harita sizce kalıcı hale getirilmeli mi, yoksa sadece yılbaşı dönemine özel mi olmalı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!