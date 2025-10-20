IDC verilerine göre, Roborock 2025 yılının ilk yarısında dünya çapında 2,33 milyon sevkiyata ulaştı ve Türkiye’de %50’nin üzerinde pazar payı elde etti. Roborock, küresel başarılarını Türkiye‘de liderlik ile taçlandırdı.

Roborock, Küresel Başarılarını Türkiye’de Liderlik ile Taçlandırdı

İstanbul, Ekim 2025 – Dünyanın önde gelen akıllı ev teknolojileri markası Roborock, 2025 yılının ikinci çeyreğinde elde ettiği üstün başarılarla küresel ve Türkiye pazarındaki liderliğini bir kez daha kanıtladı.

IDC’nin Küresel Çeyreklik Akıllı Ev Cihazları Raporuna göre, küresel akıllı elektrikli süpürge pazarı 2025’in ikinci çeyreğinde 6,17 milyon adetlik sevkiyat kaydetti ve bir önceki yıla göre %20,5 büyürken, Roborock aynı dönemde 1,34 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirdi. Böylece şirketin 2025’in ilk yarısındaki toplam sevkiyatı 2,33 milyon adede ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla %67,9 büyüme elde etti.

Bu güçlü performansla Roborock, Kuzey Avrupa, Almanya, Kore ve Türkiye dahil olmak üzere birçok pazarda liderliğini pekiştirirken, %50’nin üzerinde pazar payı ile tüketicilerin açık ara ilk tercihi oldu.

Gerçek Kullanıcıların Lideri

2014 yılında kurulan Roborock, akıllı temizlik teknolojileriyle 700’den fazla şehirde milyonlarca haneye ulaşıyor. Robot süpürge ve kablosuz dikey süpürge kategorilerinde lider ürünler sunan marka, yapay zeka entegrasyonu ve kullanıcı odaklı inovasyonlarıyla ev temizliğini yeniden tanımlıyor.

Roborock’un başarısı yalnızca satış rakamlarıyla sınırlı değil. Kasım 2024’te Türkiye’de gerçekleştirilen “Yorumun Gücü” araştırması*, Roborock’u robot süpürge pazarının lider markası seçti.

Bu kapsamlı analiz, e-ticaret platformlarında yer alan 41 milyondan fazla yorum ve 52 milyon değerlendirmeyi inceledi. Gerçek kullanıcı deneyimlerine dayanan araştırmada, Roborock 4,70 ortalama puanla zirveye yerleşti.

İnovasyon, Erişilebilirlik ve Güvenilirlik

IDC raporuna göre, akıllı süpürge üreticileri küresel ölçekte premium ürün geliştirme, inovasyon ve uluslararası genişleme stratejilerine odaklanırken, Roborock; yapay zeka entegrasyonu, su tasarrufu sağlayan gelişmiş paspaslama sistemleri ve kullanıcı deneyimine göre özelleştirilmiş ürünler ile sektörde fark yaratmaya devam ediyor.

Türkiye’deki güçlü kullanıcı memnuniyeti, Roborock’un yalnızca ileri teknoloji sunmakla kalmadığını, aynı zamanda tüketicilerin hayatını kolaylaştıran güvenilir bir markaolduğunu da ortaya koyuyor.

Roborock Türkiye’den Açıklama

Roborock APAC Bölgesi Satış Direktörü, Ping Li ise şunları paylaştı:

“Küresel büyümemizden aldığımız güçle, Türkiye’de kullanıcılarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ediyoruz. IDC verileriyle liderliğimiz teyit edilirken, yerel araştırmalarda da paralel başarıyı yakalamak, bizim için en büyük gurur kaynağı. Roborock’u tercih eden herkese teşekkür ediyor, daha akıllı ve sürdürülebilir temizlik deneyimleri için yatırımlarımızı artırıyoruz.”