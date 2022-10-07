Genel olarak, bir vadeli işlem sözleşmesi veya sadece vadeli işlemler, gelecekte belirli bir zaman ve fiyat koşullarında bir şey almak veya satmak için yapılan yasal bir anlaşmadır. Kulağa oldukça basit geliyor, ancak vadeli işlem ticaretinin nasıl çalıştığını ve en önemlisi kripto finans dünyasında neden popüler olduğunu anlamak için hala yeterli değil.

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Kharkiv merkezli bir kripto şirketi olan WhiteBIT ile, ilk bakışta göründüğü gibi, sorularınızı yanıtlamak ve karmaşık finansal konularda yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için buradayız. Bu nedenle, vadeli işlemleri ilk elden bilen WhiteBIT şirketinin CEO’su Volodymyr Nosov’dan vadeli işlemler hakkında daha fazla bilgi almaya karar verdik. Şirket, Kharkiv’de doğduktan sonra önce Ukrayna’da, sonra da tüm dünyada rekabetçi hale geldi. Gerçek bir profesyonelden kripto vadeli işlemleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.

Kripto vadeli işlemi nedir ve neden gereklidir?

Nosov sözlerine “Kripto ortamında vadeli işlemler, aralarında bazı küçük farklılıklar olsa da, normal vadeli işlemlerden çok farklı değildir. Bunların hepsi, gelecekte uygulanmak üzere tasarlanmış, ancak dijital varlıkların etrafında dans eden aynı sözleşmelerdir”, diyerek başladı.

Volodymyr, kripto vadeli işlemlerinin normal vadeli işlem sözleşmelerinin tüm kurallarına göre oynanabileceğini de ekliyor. Ama aynı zamanda kalıcı, yani belirli bir süreye bağlı olmadan da olabilirler ki bu nadir farklılıklardan biridir.

“Çok tutulmasının yanı sıra vadeli işlemler risklerden korunmak için bir ticaret aracı olarak kullanılabilir. Yani olumsuz fiyat değişikliklerinden ve aşırı dijital varlık oynaklığından kaçınmak için bir fırsattır. Bugün Ukrayna’da gözlemlediğimiz gibi, istikrarsız finansal durumlarda da riskleri yönetmek için etkili bir araçtır. Ayrıca üzerinde vadeli işlemlere sahip olmak ve ticaretten kar elde etmek için kripto sahibi olmanıza gerek yoktur.

Fiyat farkından kâr elde etmek için sadece yüksekten satıp düşükten satın alın. Bu yeterli mi? Bir dereceye kadar evet, ancak pratikte kripto vadeli işlemleri daha karmaşıktır ve kendi nüansları vardır. Hâlâ vadeli işlemlerle işlem yaparken, piyasa oynaklığı ve yanlış işlem stratejisiyle ilişkili risklerin farkında olmanız gerekir. Bunun riskin olmamasıyla değil yönetilmesiyle alakalı olduğunu aklınızda bulundurun“, diyerek, Volodymyr Nosov bu noktaya değinmeyi bitirdi. Artık bir sonrakine geçebiliriz.

WhiteBIT’teki vadeli işlem işlemleri ne olacak?

Volodymyr Nosov bu durumu “Kripto para şirketleri ve diğer borsaların sundıkları vadeli işlemler WhiteBIT borsasındaki mevcut marj ticareti mekanizmasına benzer: uzun ve kısa pozisyonlar açabilir ve kaldıraç kullanabilirsiniz. Farklı olan, kullanıcılar ödünç alınan fonları borsaya değil, birbirlerine kullanmak için bir ücret ödüyorlar” şeklinde açıkladı.

Peki WhiteBIT’te vadeli işlem sözleşmeleri nasıl alınır ve satılır?

“WhiteBIT kripto platformunda vadeli işlem yapmak son derece basit. Satın almak için sadece şunları yapmanız yeterli:

⦁ Borsanın üst menüsünde bulunan Vadeli İşlemler bölümüne tıklayın;

⦁ Satın Al sekmesini seçin;

⦁ Sipariş türünü, satın almak istediğiniz kripto miktarını ve kaldıracı seçin;

⦁ “Satın al”ı tıklayın.

Vadeli işlem satmak, sadece Satış sekmesine geçmek ve aynı sipariş ayarlarını seçmek gerekiyor.” Bu aşamada Volodymyr Nosov bazı takas özelliklerinden de bahsediyor, sonra konuyu değiştiriyoruz.

WhiteBIT kullanıcıları için beklentiler nelerdir?

“Vadeli işlem ticareti, finansal gelişme için harika bir fırsat, bu yüzden şirket bu konsepti kitlelere yayıyor. Nosov WhiteBIT kripto borsasının özelliklerine geçerek, “Bugün, bırakın Ukrayna’yı ve kendi şehrimiz Kharkiv’i, vadeli işlem ticaretini entegre eden tüm dünyadaki birkaç borsadan biriyiz.”, diyen Volodymyr Nosov şöyle devam etti; “Bu, ilk bakışta karmaşık bir araç olsa da, yeni başlayanlar için bile rahat bir başlangıç için mümkün olan her şeyi yaptık. WhiteBIT, en düşük komisyonlara, öğreticilere ve sahip ödüllü ticaret turnuvalarına sahiptir. Böylece hem yeni hem de deneyimli tüccarlar ticaret ufuklarını borsamızda genişletebilirler.” diyerek sözlerini bitirdi.

Neden WhiteBIT?

“Platformumuzdaki vadeli işlemler, birkaç cazip nedenden dolayı popülerdir:

⦁ WhiteBIT’te ücretler spot piyasadan daha düşüktür;

⦁ 20 kata kadar kaldıraçla vadeli işlem yapabilir ve kendi fonlarınızdan daha azını kullanarak kazancınızı artırabilirsiniz;

⦁ Satın alınan dijital varlıklar üzerinde kısa pozisyonlar açarak risklerden korunabilirsiniz;

⦁ Vadeli işlem ticareti yoluyla kripto, ayı piyasasında veya küçük fiyat dalgalanmalarında size kâr getirebilir.

Buna ek olarak, hem Ukrayna’da hem de yabancı segmentlerde kullanıcıları çeşitli etkileşimli yollarla finansal olarak eğitmeye çalışıyoruz, kriptoya yeni başlayanlar için rahat koşullar yaratıyoruz.” diyerek Nosov açıklamalarına devam etti. Bu noktada WhiteBIt CEO’su Volodymyr Nosov ile olan sohbetimizi bitirdik.

Vadeli işlemlerin geleceğine siz karar verin

Haydi Volodymyr Nosov’a, vadeli işlem ticaretinin derinliklerine inmemize ve fikirlerinin meyvesi olan, özellikle de Ukrayna’nın Kharkiv kentinden dünya pazarına açılan WhiteBIT şirketine kısaca göz atmamıza izin veren bu anlamlı sohbet için teşekkür edelim.

Artık finansal ihtiyaçlarınız için en iyi kripto para borsasını seçmek ve vadeli işlemlerle fonlarınızı sallamak size kalmış.

Bu makale WhiteBIt Türkiye katkılarıyla hazırlanmıştır.