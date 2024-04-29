Huawei ve BAIC, Pekin Otomobil Fuarı’nda büyük bir sürprizle karşımıza çıktı. Stelato EV markasının en yeni üyesi olan Stelato S9’u tanıtırken, lüks ve teknolojiyi buluşturan bir vizyonun da kapılarını araladılar. Bu ortaklık, özellikle Huawei’nin teknoloji alanındaki gücüyle ve BAIC’in otomotiv endüstrisindeki deneyimiyle dikkat çekiyor.

İçindekiler Stelato S9 EV farklı bir deneyim sunabilir

Stelato S9 EV farklı bir deneyim sunabilir

Stelato S9, Aito M9’un başarısının ardından geliyor ve Huawei ile BAIC’in birlikte yarattığı bir eser olarak karşımıza çıkıyor. BAIC BluePark’ın önceden belirttiği gibi, bu lüks elektrikli araç sedan segmentinde iddialı bir yer edinmeyi hedefliyor. Premium pazar için tasarlanmış olan Stelato S9, rakipleriyle kıyaslandığında oldukça iddialı bir duruş sergiliyor. Mercedes S-Serisi, Audi A8L ve BMW 7 Serisi gibi rakiplerine meydan okumak için tasarlanmış olan bu lüks araç, fiyat spektrumunun üst sınırlarında yer alıyor.

Modelin güç kaynağına baktığımızda, iki farklı versiyonunun olduğunu görüyoruz. Birinci versiyon tek bir arka motorla donatılmışken, ikinci versiyon ise ek ön motora sahip çift motor seçeneğini sunuyor. Toplam güç çıkışı belirtilmese de, çift motorlu versiyonun 385kW’a kadar ulaşabileceği ifade ediliyor.

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Stelato S9’un dış tasarımında dikkat çeken detaylar arasında dijital arka aynalar ve etkileyici 21 inç çok kollu jantlar yer alıyor. Boyutlarıyla da dikkat çeken bu model, 5.160 x 1.987 x 1.486 mm boyutlarına ve 3.050 mm dingil mesafesine sahip.

Güçlü bir performans ve uzun menzil sunması beklenen Stelato S9, CATL tarafından geliştirilen ileri pil teknolojileriyle donatılmış durumda. Pil kapasitesi henüz açıklanmasa da, lüks bir model olması nedeniyle makul bir menzil sunması bekleniyor.

Huawei-BAIC Bluepark Stelato S9 EV, Çin’de yaklaşık olarak Temmuz veya Ağustos 2024 civarında satışa sunulacak. Başlangıç fiyatının 300.000 yuan (41.400 $) ile 500.000 yuan (69.000 $) arasında olması beklenirken, diğer pazarlardaki satış tarihleri hakkında henüz net bilgi bulunmuyor.