Telegram uygulamasının kurucusu Pavel Durov, mobil cihaz kullanıcılarından WhatsApp’ı kullanmayı bırakmalarını istedi. Yöneticinin gönderisine göre, herhangi bir mesajlaşma uygulaması Mark Zuckerberg’in şirketinin seçeneğinden daha iyidir çünkü uygulama kolayca hacklenebilir.

Rakip uygulamanın yaratıcısı, WhatsApp’ta geçen hafta ortaya çıkan ve kötü niyetli bilgisayar korsanlarının akıllı telefonlarından veri çalmak için kullanıcılara bir video gönderebildiği güvenlikle ilgili bir sorunu anlattı.

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“Her yıl WhatsApp’ta kullanıcıların cihazlarındaki her şeyi riske atan bir sorun olduğunu öğreniyoruz…. Gezegendeki en zengin kişi olmanız fark etmez – eğer akıllı telefonunuzda WhatsApp yüklüyse, cihazınızdaki tüm uygulamalara erişebilirsiniz.”

“Baskı” yok

Şu anda, Telegram 700 milyondan fazla aktif kullanıcı kazandı ve günde yaklaşık 2 milyon yeni kayıt var, bunların çoğu akıllı telefonlarında daha fazla güvenlik ve gizlilik arıyor. Her halükarda, uygulamanın CEO’su, Apple’a karşı bir antitröst soruşturmasının başlamasının ardından kutlama yaparken olduğu gibi asitli yorumlarıyla zaten biliniyor.

Pavel’in teorisine göre, WhatsApp kusurları etkinleştirmek ve kasıtlı boşluklar bırakmaktan sorumludur, böylece hükümetler uygulamanın yaklaşık 2 milyar aktif kullanıcısının kişisel verilerine serbestçe erişebilir. Daha önce milyarder, Zuckerberg’in uygulamasının ancak yapısındaki temel değişikliklerden sonra gelişeceğini belirtmişti.

Durov yayınında, “insanları Telegram’a geçmeye zorlamadığını” belirtiyor. “İstediğiniz mesajlaşma uygulamasını kullanabilirsiniz, ancak WhatsApp’tan uzak durun – 13 yıldır bir gözetleme aracıdır.”

Kaynak: Pavel Durov