Çinli teknoloji devi Realme, bir süredir Narzo 70 serisi üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise seri tanıtıldı. Serinin orta-üst segment modeli olan Realme Narzo 70 piyasaya sürüldü. Detaylara bakalım.

Realme Narzo 70 neler sunuyor?

Realme Narzo 70, 2400×1080 piksel (Full HD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklüğünde. AMOLED bir ekran paneli kullanılan ekran 5.000.000:1 kontrast oranına sahip. DCI-P3 renk gamını destekleyen ekranda 120 hz ekran yenileme hızı ve 240 hz dokunmatik örnekleme oranı da bulunuyor. Ekran 0,68 mm ikincil temperli yüksek mukavemetli cam ile korunmakta.

Realme Narzo 70 kaputun altında MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden güç alıyor. Bu yonga setine 6 GB /8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Dahili depolama micro SD kart ile birlikte 1 TB’a kadar artırılabiliyor. MediaTek Dimensity 7050 yonga seti gücünü 45W SUPERVOOC hızlı şarjı ve ters şarj özelliklerini destekleyen 5000mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise akıllı telefon ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri Samsung S5KJN1 sensörlü 50MP ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 1/5″ sensör boyutuna ve f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.