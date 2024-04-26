Mobil tarafta iOS ve Android arasındaki rekabet, her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Apple’ın yıllık iPhone lansmanlarına karşılık Samsung, Xiaomi, Oppo gibi Android üreticileri de durmaksızın pazar paylarını artırmak için çalışıyor. Ancak, son zamanlarda ortaya çıkan veriler, bu rekabetin dengelerinin değiştiğini gösteriyor. Yakın tarihli bir rapor, Android’in pazar payındaki artışının, iPhone satışları için kötü günlerin başladığını gösteriyor.

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından yayınlanan rapor, ABD’deki iPhone aktivasyonlarında Android’e kıyasla belirgin bir düşüş olduğunu gösteriyor. Yeni bir telefonun Apple’a kaydedilmesi, pazar payının önemli bir göstergesi olarak kabul edilirken, son veriler, Apple’ın ABD’deki yeni akıllı telefon aktivasyonlarındaki payının altı yılın en düşük seviyelerine gerilediğini gösteriyor.

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Rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni iPhone aktivasyon oranı geçtiğimiz yıl keskin bir düşüş yaşadı. 2023’ün ilk iki çeyreğinde %40 olan oran, 2024’ün ilk çeyreğinde %33’e geriledi. Bu düşüş, Android cihazlarının artan bir pazar payına işaret ediyor ve artık her 3 yeni etkinleştirmeden 2’si Android cihazlarına denk geliyor. Apple’ın bu düşüşü, 2017’den bu yana kaydedilen en düşük oran olarak kaydediliyor.

Raporda belirtilen birkaç olası faktör, bu düşüş eğiliminin arkasındaki nedenleri açıklıyor. İlk olarak, son iPhone modellerinde yenilikçi özelliklerin eksikliğinin tüketicilerde yeni bir iPhone satın alma isteğini azalttığı ifade ediliyor. Artık insanlar, mevcut telefonlarının performansından memnun olup, yeni bir modele geçmek için yeterli teşviki bulamıyorlar. Bir diğer önemli faktör ise, kullanıcıların halihazırda sahip oldukları telefonların hala oldukça işlevsel olması ve tasarım istikrarının da bu değişiklik eğilimini etkilemesi olarak öne sürülüyor.

Bu veriler, mobil teknoloji pazarının dinamiklerinin sürekli değiştiğini ve tüketicilerin beklentilerinin de bu değişime paralel olarak evrildiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, iOS ve Android arasındaki rekabetin nasıl bir seyir izleyeceğini ve bu düşüş eğiliminin hangi yönlere doğru evrileceğini görmek için dikkatle takip edilmeye devam edilecek.