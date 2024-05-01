Windows 11 kullanıcılarının uzun süren bekleyişi sona eriyor. Arc, aylar süren beta sürecinden sonra nihayet tarayıcının1.0.1 sürümünü resmen piyasaya sürdü. Artık kullanıcılar, Arc’ı doğrudan indirip kullanabilecekleri bir bekleme listesine katılmak zorunda kalmadan erişebilirler.

İçindekiler Windows 11 için Arc çıktı

Windows 11 için Arc çıktı

Ancak, Windows 10 kullanıcılarının bu heyecana katılması için biraz daha beklemeleri gerekebilir. Chrome katili tarayıcı şu anda yalnızca Windows 11 tarafından destekleniyor. Windows 10 kullanıcıları için biraz daha sabır gerekecek gibi görünüyor. Ayrıca, ARM tabanlı Windows cihazları kullanan kullanıcılar için de sevindirici haberler var; Arc’ın yerel ARM64 sürümü, gelecek sürümlerde destekleneceği planlanıyor. İlginç bir şekilde, Arc’ın Windows sürümü, macOS sürümüne benzer şekilde Apple’ın Swift programlama dilini kullanıyor, bu da tarayıcının bazı çekirdek kodları Mac versiyonuyla paylaşmasını sağlıyor.

Chrome rakibi, sekmeler, kitaplık, şövaleler ve notlar gibi özellikleri barındıran benzersiz bir kenar çubuğuna sahip özgün bir arayüze sahiptir. Ayrıca, sekmeleri yeniden adlandırma, bağlantıları önizleme ve tarayıcı içinde not alma gibi yenilikçi özellikler de sunuyor.

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Ancak, Arc’ın bazı keskin kenarları da var. Yeni tasarımı ve klavye kısayollarına bağımlılığı nedeniyle, kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir. Genel olarak, gelecek vaat eden bu tarayıcı, bazı yenilikçi özelliklere sahip olsa da, henüz kitleler tarafından tam anlamıyla benimsenmeye hazır olmayabilir. Ancak, tamamen yeni bir kullanıcı tabanıyla, insanların yeni tarayıcı hakkında neler düşündüğünü yakında göreceğiz.