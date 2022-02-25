WhatsApp’ın UWP Uygulaması Mesaj Tepkileri Özelliğini Alıyor!

WhatsApp, genel uygulama deneyimini geliştirmek için kullanışlı yeni özellikler eklemeye devam ediyor ve bu özelliklerin tüm platformlarda kullanılabilir olmasını sağlamak için çok çalışıyor. Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması, mesajlara tepki verme özelliğini, Android, iOS ve UWP tabanlı WhatsApp Beta uygulaması için yakında kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

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Mesajlara tepki verme özelliği, bir mesaja cevap olarak emoji göndermekle aynı şey değildir. Ayrıca, konuşmaları daha anlamlı ve daha az karmaşık hale getirir. Bu özellik populer sosyal medya uygulamaları olan Instagram, Twitter, Messenger gibi platformlarda sevilen bir özellik konumunda.

WhatsApp UWP uygulamasının yanı sıra, Android ve iOS için mesaj tepkileri özelliğinin de mevcut olması bekleniyor. Bu özellik daha öncede mobil istemciler ortaya çıkmıştı ve mesaj tepki özelliğini önce alması muhtemel.

WhatsApp UWP uygulamasının mesaj tepkileri özelliği şu anda geliştirme aşamasındadır ve kullanılabirlilik açısından henüz mevcut değil. Ancak arayüzün ek görüntüsü WABetaInfo tarafından paylaşıldı. Ekran görüntüsüne aşağıdan bakabilirsiniz:

Özelliğin önce Beta test kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Kararlı sürümü ise ne zaman kullanılacağı hakkında henüz kesin bilgi mevcut değil. WhatsApp’ın mesajlara tepki verme özelliği kullanışlı olur mu? Düşüncelerinizi bize yorumlarda bildirin.