Toyota’nın kompakt SUV segmentindeki iddialı modeli 2026 Toyota CH-R, tamamen elektrikli formuyla geri dönüyor. Önceki nesillerden farklı olarak hem performans hem de donanım açısından radikal bir dönüşüm geçiren yeni Toyota CH-R, Türkiye’deki kullanıcılar için de heyecan verici detaylar barındırıyor. Peki bu model Avrupa’da ve Türkiye’de satışa sunulacak mı? İşte yeni CH-R hakkında merak edilenler.

2026 Toyota CH-R tanıtıldı! İşte özellikleri!

2026 Toyota CH-R, tasarımıyla artık selefinden çok daha olgun görünüyor. Toyota’nın e-TNGA platformu üzerine inşa edilen model, 180 inçlik (yaklaşık 4,57 metre) uzunluğuyla neredeyse RAV4 boyutlarına yaklaşmış durumda. Ayrıca artık sadece önden çekişli değil, dört tekerlekten çekiş (AWD) özelliğine de sahip.

Yeni CH-R, Avrupa pazarında büyük ihtimalle SE ve XSE olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulacak. Bu versiyonların detayları henüz netleşmemiş olsa da, sportif tasarımı ve büyük jant opsiyonlarıyla göz dolduracağı şimdiden belli.

2026 Toyota CH-R, büyük ihtimalle Avrupa versiyonlarında da 74,7 kWh kapasiteli batarya ile satışa sunulacak. Bu batarya paketiyle aracın menzili yaklaşık 466 kilometre olacak. Türkiye şartlarında bu menzil, şehir içi kullanımda oldukça yeterli görünse de uzun yol performansını gerçek testler belirleyecek.

Araçta çift elektrik motoru yer alıyor ve toplamda 338 beygir güç üretiyor. Toyota’nın verdiği bilgiye göre 0-100 km/s hızlanma süresi yaklaşık 5 saniyeye düşüyor. Bu, CH-R gibi bir kompakt SUV için oldukça etkileyici bir değer.

DC hızlı şarj desteği 150 kW’a kadar çıkıyor. Bu da yaklaşık 25-30 dakikalık sürede %10’dan %80’e şarj anlamına geliyor. Yeni modelde batarya ön koşullandırma sistemi de bulunuyor; bu özellikle kış şartlarında şarj hızlarını ciddi ölçüde iyileştiriyor.

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Kokpit tasarımında Toyota’nın yeni nesil bilgi-eğlence sistemi dikkat çekiyor. Orta konsolda yer alan 14 inçlik dokunmatik ekran artık hem medya hem de klima kontrollerini barındırıyor. Dijital gösterge paneli, kablosuz şarj, çift USB-C girişi ve JBL ses sistemi gibi detaylar da sunuluyor.

Arka koltukta geniş bir diz mesafesi sunulurken, tavan yapısı sebebiyle baş mesafesi biraz kısıtlı. Ancak ayarlanabilir zeminli bagaj, 1500 watt priz çıkışı ve kullanışlı katlanabilir koltuk sistemi, günlük kullanımda büyük avantaj sağlıyor.

2026 Toyota CH-R Türkiye’ye gelecek mi?

Toyota, CH-R modelini uzun yıllardır Türkiye’de Sakarya fabrikasında üretiyor. Bu yeni nesil tamamen elektrikli CH-R için ise henüz üretimin Türkiye’de yapılıp yapılmayacağı ya da ithalat yoluyla satışa sunulup sunulmayacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak Avrupa pazarında satışa çıkması durumunda Türkiye’ye de getirilmesi oldukça muhtemel görünüyor.

Yeni Toyota CH-R’nin fiyatı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmasa da, eğer Avrupa versiyonu yaklaşık 30-35 bin euro bandında çıkarsa, Türkiye fiyatının 1,8 – 2 milyon TL aralığında olması beklenebilir.