Cuma Raporu
Cuma Raporu #195: MWC 2022, Yeni operatör ve dahası…
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00:00 Giriş ve savaş
Cuma Raporu #195 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #195: MWC 2022, Yeni operatör ve dahası…
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Konu başlıkları;
00:00 Giriş ve savaş
18:17 MWC 2022 başlıyor
21:57 OPPO Find X5 ailesi tanıtıldı
27:44 Qualcomm, üretimini Samsung’dan TSMC’ye kaydırıyor
36:18 TOGG 12 aya hazır
46:33 Twitter, Ukrayna’dan paylaşımları silip özür diledi
50:16 Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü geliyor!
53:45 Türk Telekom’dan oyunculara özel GAMEON
57:38 Manchester City Metaverse stadyumu inşa ediyor!
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