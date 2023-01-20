Meta, WhatsApp’taki kullanıcıların kişisel verilerini hukuka aykırı olarak işlediği gerekçesiyle Avrupa’da 5,5 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Teknoloji devinin düzeltici önlemleri ayarlamak ve uygulamak için altı ayı olacak.

Ceza, kişisel verilerin korunmasını denetleyen İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından Perşembe günü (19) açıklandı. Kurum, mesajlaşma uygulamasının kullandığı yasal dayanağın Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kurallarıyla çeliştiğini değerlendirdi.

Dava, internette mahremiyetin korunması için faaliyet gösteren NOYB adlı STK’nın şikayetlerine yanıt olarak açıldı. NOYB, Meta’nın GDPR’yi “atlatmak” için, GDPR’nin yürürlüğe girmesinden bir gün önce WhatsApp’ın kullanım şart ve koşullarını değiştirerek kullanıcıların uygulamanın verileri işlemesini kabul etmesini sağlamak gibi eylemlerde bulunduğundan şikayet etti.

NOYB lideri Max Schrems, şirketin insanlara belirlenen hüküm ve koşullardan vazgeçme seçeneği sunmadığı için GDPR’den saptığını savundu.

Meta’ya yönelik yaptırımlar CPS tarafından açıklandı çünkü büyük teknoloji şirketleri Avrupa’daki merkezlerini İrlanda topraklarında kurdular. Bu nedenle, bu davalar ülkenin kurumu tarafından ele alınmaktadır.

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DPC daha önce de benzer sorunlar nedeniyle Facebook ve Instagram’a sırasıyla 210 milyon Euro ve 180 milyon Euro para cezası vermişti. WhatsApp’a verilen ceza çok daha azdı. Çünkü DPC, sosyal ağların insanların bilgilerini kar amacı güderek kullandığını, örneğin hedefli reklamlar satıldığını ve bunun messenger’da gerçekleşmediğini anladı.

İçindekiler Meta ne dedi

Meta ne dedi

EURACTIV web sitesine gönderilen bir açıklamada, bir WhatsApp sözcüsü, şirketin “hizmetin işleyiş şeklinin teknik ve yasal olarak uyumlu olduğuna kesinlikle inandığını” söyledi.

“Hizmeti iyileştirmek ve güvence altına almak amacıyla sözleşme gerekliliğine güveniyoruz çünkü insanları güvende tutmaya yardımcı olmanın ve yenilikçi bir ürün sunmanın hizmetimizin işleyişinde temel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz.”