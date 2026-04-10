Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı söylenen katlanabilir modeline dair yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Özellikle fiyat tarafında gelen son bilgiler, cihazın piyasadaki en pahalı akıllı telefonlardan biri olacağını kanıtlıyor. Peki, merakla beklenen iPhone Ultra için ne kadar ödememiz gerekecek?

Yeni iPhone Ultra fiyatı ve teknik detayları

Bloomberg’in güvenilir ismi Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone Ultra modelinin ABD başlangıç fiyatının 2.000 dolar eşiğini geçmesi bekleniyor. Bu rakam, Apple’ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü tüm standart modellerden çok daha yüksek bir seviyeyi temsil ediyor.

Şu anda Apple’ın en yüksek fiyatlı cihazı olan 2 TB depolama kapasiteli iPhone 17 Pro Max’in 1.999 dolarlık bir etikete sahip olduğunu hatırlatalım. Eğer iPhone Ultra başlangıç fiyatı olarak bu sınırı seçerse, en üst segment konfigürasyonlarda fiyatın 2.799 dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Katlanabilir ekran teknolojisi, özellikle panelin dayanıklılığı ve menteşe mekanizmasının uzun ömürlü olması açısından büyük bir mühendislik gerektiriyor. Apple’ın bu alanda rakiplerinden daha geç hamle yapması, muhtemelen ekran altı bileşenlerin ve panel esnekliğinin kendi kalite standartlarına ulaşmasını beklemesinden kaynaklanıyor.

Tasarım ve ekran özelliklerinde neler bekleniyor?

Cihazın tasarım detaylarına baktığımızda, tıpkı bir kitap gibi açılan bir form faktörü bizi karşılıyor. İç kısımda 7,7 inç boyutunda devasa bir ekran bulunurken, dış kısımda ise tek elle kullanım için 5,3 inçlik bir panel yer alıyor. Apple’ın katlanır iPhone modelinde ekran katlanma izini minimuma indiren bir teknoloji kullanıyor.

Teknik tarafta ise ilginç bir tercih göze çarpıyor. Cihazda Face ID yerine güç tuşuna entegre edilmiş bir Touch ID sensörü kullanılması gündemde. Büyük ekranın avantajını kullanmak isteyen Apple, iPad benzeri çoklu görev özelliklerini bu modele entegre ederek verimliliği artırmayı hedefliyor. iPhone Fold olarak da anılan bu modelin, oyun alışkanlıklarını değiştirmesi bekleniyor.

Cihazın hedef kitlesi muhtemelen günlük kullanımın ötesinde, içerik üretimi ve yoğun iş temposuyla ilgilenen kesim olacak. katlanır iPhone kullanımı, özellikle geniş ekranda PDF düzenleme veya aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırma ihtiyacı duyanlar için büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Ancak yüksek başlangıç fiyatı, bu teknolojinin yayılmasının önündeki engel olabilir.

7,7 inçlik bir iç ekran, tablet ve telefon deneyimini tek bir cihazda birleştirerek profesyonel kullanıcılara hitap ediyor. Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da sızıntıların tutarlılığı, Apple’ın bu yeni kategoriye çok büyük yatırımlar yaptığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Şirket, iPhone Ultra ismini zaten Apple Watch ve Mac çiplerinde kullanarak en üst segmenti temsil ediyor.

Eylül ayında tanıtılması beklenen bu yeni canavar, teknoloji dünyasında yeni bir lüks segmentin kapılarını aralıyor. Apple’ın bu hamlesiyle birlikte katlanabilir telefon pazarındaki rekabetin nasıl bir boyuta taşınacağı ise büyük bir merak konusu. iPhone Ultra hem tasarımı hem de fiyatıyla önümüzdeki dönemin en çok konuşulan cihazı olmaya aday görünüyor.

