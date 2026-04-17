Google’ın müzik servisi, modern bir arayüz arayışını yeni bir aşamaya taşıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana test edilen görsel değişiklikler artık herkes için erişilebilir hale geliyor. Hem Android hem de iOS platformlarında hissedilen bu güncelleme, uygulamayı daha işlevsel bir yapıya kavuşturuyor. Peki, kullanıcıları yeni arayüzde hangi yenilikler bekliyor?

YouTube Music arayüzünde split-view dönemi başlıyor

YouTube Music üzerinden müzik dinleme alışkanlıklarını değiştirecek olan split-view tasarımı, “Şimdi Çalınan” ekranını yeniden şekillendiriyor. Bu güncelleme ile birlikte YouTube ekosistemindeki görsel dil daha modern bir görünüme kavuşuyor. Kullanıcılar artık şarkı kapağını ve çalma listesini aynı anda görüntüleyebiliyor.

Tasarımın en dikkat çeken noktalarından birini ekranın üst kısmındaki “Şarkı” ve “Video” geçiş anahtarları oluşturuyor. Artık bu bölümde metin yerine ikonlar yer alıyor. Albüm kapak görselleri ise önceki sürüme kıyasla daha geniş bir alanı kaplayarak görselliği ön plana çıkarıyor.

Kontroller ve yeni ilerleme çubuğu detayları

Uygulama içindeki buton yerleşimleri ve ana kontroller konumunu korusa da, ilerleme çubuğunda belirgin bir değişim gözleniyor. İnce bir çizgi yerine daha kalın bir kapsayıcı tercih eden YouTube Music, dokunmatik hassasiyeti artırmayı hedefliyor. Kullanıcı çubuğa dokunup kaydırdığında bu çizgi daha da kalınlaşarak kontrolü kolaylaştırıyor.

Yeni YouTube Music tasarımı, iki bölmeli bir yapı sunarak albüm kapağını, kontrolleri ve sıradaki şarkıları tek bir ekrana sığdırıyor. Kullanıcılar ekranı yukarı kaydırdıklarında eski tam ekran görünüme geri dönebiliyor. Bu esneklik, özellikle büyük ekranlı akıllı telefonlarda tek elle kullanımı büyük ölçüde destekliyor.

YouTube Music platformunun bu hamlesi, rakip uygulamalarla olan rekabette kullanıcı dostu bir avantaj yakalamasını amaçlıyor. Özellikle hareket halindeyken sıradaki parçaları hızlıca görmek isteyenler için bu çift bölmeli yapı pratik çözümler sağlıyor. Güncelleme kademeli olarak dünya genelindeki tüm kullanıcılara ulaşıyor.

Google, bu tasarım değişikliğiyle kullanıcıların içeriklere ulaşma hızını artırıyor. Görselliğin ve fonksiyonelliğin bir arada sunulması, YouTube Music uygulamasının genel performans algısını olumlu yönde etkiliyor. Dinleme deneyimi artık daha az dokunuşla daha fazla bilgi sunan bir yapıya bürünüyor.

Albüm kapaklarının boyutundaki artış, görsel odaklı bir kullanıcı deneyimi yaratıyor. Sanatçıların estetik tercihlerini daha görünür kılan bu değişim, uygulamanın premium hissini pekiştiriyor. Aynı zamanda yeni ikon tabanlı geçiş sistemi, metin karmaşasını azaltarak daha temiz bir ekran düzeni sağlıyor.

İlerleme çubuğundaki kalınlaşma, özellikle aktif bir yaşam süren kullanıcılar için hassas ayar yapmayı kolay bir hale getiriyor. Eski tasarımda yer alan ince çizgiye kıyasla bu yeni yapı, parmak hareketlerini daha isabetli algılıyor. Bu tür küçük ama etkili dokunuşlar, platformun kullanım konforunu artıran detaylar arasında yer alıyor.

Split-view nedir?

Bölünmüş ekran olarak da bilinen bu özellik, bir uygulamanın arayüzünü birden fazla işlevsel bölgeye ayırmayı ifade ediyor. Kullanıcıların aynı ekranda hem ana içeriği hem de yan kontrolleri veya listeleri eşzamanlı olarak görmesini sağlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Müzik dinlerken bölünmüş ekran kullanmak sizin için çalma listesi yönetimini kolaylaştırır mı?