Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ocak 2021’de Kongre Binası’nın işgaliyle ilgili paylaşımlarına yanıt olarak profillerinin yasaklanmasının ardından sosyal medyaya geri dönmeye hazırlanıyor. NBC News tarafından açıklandığı üzere, Facebook’a hesabının yeniden etkinleştirilmesini talep eden bir mektup gönderdi.

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’e hitaben yazılan belgede, eski ABD Başkanı’nın ekibi, platformdaki profilinin yasaklanmasının “kamusal söylemi önemli ölçüde çarpıttığına ve engellediğine” inandığını belirtiyor. Ayrıca yazarlar, devam eden engellemenin “Trump’ın sesini susturma” çabası olduğunu iddia etmektedir.

Meta’nın küresel işlerden sorumlu başkan yardımcısı Nick Clegg ve Facebook’un kamu politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Joel Kaplan’a da gönderilen mektupta ayrıca, büyük teknoloji şirketinin kararını gözden geçirmemesindeki seçim “müdahalesinden” de bahsediliyor. Trump’ın 2024 seçimlerinde ABD başkanlığı için aday olmasının beklendiğini hatırlatmakta fayda var.

Bir başka alıntıda, eski başkan ifade özgürlüğünden bahsediyor ve sosyal ağa “derhal geri dönmesini” görüşmek üzere yöneticilerle bir toplantı talep ediyor. Dilekçenin bir kopyasına ulaşan yayına göre, iş adamı kendisine bağlı bazı kaynakların inandığı gibi şirketi dava etmekle tehdit etmedi.

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Meta, Trump’ın Facebook profilinin yeniden etkinleştirilmesi talebine ilişkin yorum yapmayı reddetti. Ancak raporla temas halinde olan şirket devinin bir temsilcisi, davayla ilgili kararın önümüzdeki haftalarda açıklanacağını açıkladı.

Bu arada, eski ABD başkanına yakın kişiler platformun bu talebe olumlu yanıt vereceğine inanıyor. Kaynaklar, aksi takdirde iş adamının siyasi nüfuzunu kullanarak ABD Meclisi’nde şirkete baskı yapabileceği yorumunda bulundu.

Zaten 2021’de aynı nedenle yasaklandığı Twitter’da Trump, milyarderin mikroblogu satın almasından kısa bir süre sonra Elon Musk tarafından sınır dışı edilmesini iptal ettirdi ve bu abluka nedeniyle önceki yönetimi eleştirdi. Buna rağmen, en azından şu ana kadar bir daha tweet atmadı.