Teknoloji dünyasında yıllardır süregelen ekosistem duvarları nihayet yıkılıyor. Google’ın kendi dosya paylaşım altyapısını Apple cihazlarıyla uyumlu hale getirmesiyle birlikte, birçok kullanıcı için AirDrop özelliği hayati bir kolaylık haline geldi. Peki, Apple cihazlarıyla sorunsuz iletişim kurabilen AirDrop destekli Android telefonlar hangileri?

AirDrop destekli Android telefonlar ve kullanım detayları

AirDrop desteği sunan cihazların sayısı, Google’ın Quick Share altyapısını geliştirmesiyle her geçen gün artıyor. İlk olarak Pixel 10 serisiyle karşımıza çıkan bu özellik, Google’ın Apple’ın kapalı sistemini bir nevi tersine mühendislik yöntemleriyle çözmesi sayesinde mümkün oldu. Artık bir Android telefon üzerinden iPhone, iPad veya Mac bilgisayarlara veri göndermek hayal değil.

Bu yeni teknoloji, Apple’ın resmi desteği olmadan geliştirilse de oldukça kararlı bir şekilde çalışıyor. İşlem sırasında Bluetooth ve Wi-Fi protokolleri kullanılarak cihazlar arasında hızlı bir tünel oluşturuluyor. Bu sayede yüksek boyutlu videolar veya fotoğraflar, kalite kaybı yaşamadan saniyeler içinde karşı tarafa aktarılabiliyor. Özellikle içerik üreticileri için bu gelişme büyük bir verimlilik sağlıyor.

Teknik açıdan bakıldığında bu sistem, Quick Share ile AirDrop arasındaki dil farkını ortadan kaldırıyor. Apple tarafında dosya alacak kişinin paylaşım ayarlarını Herkes (Everyone) moduna getirmesi yeterli oluyor. Android tarafında ise paylaş menüsünde hedef cihaz anında görünüyor. İşte şu an itibarıyla bu teknolojiyi destekleyen şanslı modellerin tam listesi.

Google Pixel serisi modelleri

Google, kendi yazılım avantajını kullanarak bu özelliği öncelikle kendi cihazlarına getirdi. AirDrop uyumluluğu şu an için Pixel 10 serisinin tamamında standart olarak sunuluyor. Ayrıca geçtiğimiz dönemde yapılan güncellemelerle Pixel 9 ailesi de bu kervana katıldı. İşte desteklenen modeller:

Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold ve Pixel 10a

Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Samsung Galaxy modellerinde durum

Güney Koreli dev Samsung, One UI arayüzü sayesinde bu özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı. Ancak Samsung tarafında AirDrop desteğinden faydalanmak için cihazın One UI 8.5 veya daha yeni bir sürümle (şu an beta aşamasında) çalışıyor olması gerekiyor. Samsung, dosya paylaşımı için özel bir anahtar ekleyerek bu özelliği isteğe bağlı kılıyor.

Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra

Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6

Hangi modelin ne zaman tam desteğe kavuşacağı genellikle yazılım güncellemelerine bağlı olarak değişiyor. Samsung tarafında özellikle amiral gemisi modellerin öncelikli olduğunu görüyoruz. Eğer listenizdeki telefon güncel değilse, Quick Share ayarlarınızı kontrol ederek yeni bir güncelleme olup olmadığını takip etmenizi öneririz.

Dosya paylaşımı nasıl yapılır?

Android cihazınızdan bir Apple ürününe dosya göndermek istiyorsanız öncelikle her iki cihazın da Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini açmanız gerekiyor. Ardından Apple cihazında kontrol merkezine giderek paylaşım ayarını 10 dakika boyunca Herkes yapmalısınız. Android telefonda paylaşmak istediğiniz dosyayı seçip Quick Share butonuna tıkladığınızda karşı cihazı listede göreceksiniz.

Henüz listede olmayan markalar için de umut verici haberler geliyor. Örneğin Oppo, gelecekteki modellerinde bu entegrasyonu sağlayacağını duyurdu. Xiaomi ve OnePlus gibi markaların da benzer adımlar atması bekleniyor. Ancak bu özelliğin sağlıklı çalışması için en az Android 16 işletim sistemi ve güçlü bir kablosuz bağlantı çipi gerektiğini unutmamak lazım.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? AirDrop desteğinin Android tarafına gelmesi sizin için bir telefon tercih sebebi olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!