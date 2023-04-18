Bugün itibariyle, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gruplarda katılımcı sınırını 1024 kişiye yükselttiğini duyurdu. Bu, daha büyük gruplar oluşturmak ve daha fazla kişiyle sohbet etmek isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı bir gelişme. Ayrıca, artık bir kişiyi aratarak ortak gruplarınızı görebilirsiniz, bu da grupların daha kolay bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Ayrıca WhatsApp, grup yöneticilerine yeni bir özellik ekledi: gruplarına kimlerin katılacağını kontrol etme imkanı. Bu özellik, grup yöneticilerinin istenmeyen katılımcıları engellemesine ve gruplarını daha iyi bir şekilde yönetmesine yardımcı olacak. Bu özelliği kullanmak için, bir grup sohbeti açıp Grup Ayarları’na giderek “Yeni katılımcıları onayla” seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli.

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Son olarak, Apple Fotoğraflar uygulamasındaki fotoğraflardan kesilip çıkarılmış görüntüleri kullanarak kendi çıkartmalarınızı oluşturabileceğiniz bir özellik de kullanıma sunulacak. Bu özellik, WhatsApp sohbetlerinize daha kişisel bir dokunuş katmanıza izin verecektir.

Bu yeni özelliklerin gelecek haftalarda kullanıma sunulacağını belirtmek isteriz. WhatsApp, kullanıcılarına sürekli olarak yeni ve gelişmiş özellikler sunarak, mesajlaşma deneyimini daha da geliştirmeye devam ediyor.