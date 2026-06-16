Japon otomotiv devi Nissan, 10 yılı aşkın süredir piyasada olan emektar Skyline modelini yenilemek için geri sayıma geçti ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak rekor bir sürede yeni nesilini tanıtmaya hazırlanıyor.

Yapay Zeka ile Geliştirme Süresi Yarı Yarıya İndirildi

Mevcut modelin geliştirilmesi 55 ay sürerken, yeni Skyline yapay zeka ve dijital araçların yardımıyla sadece 26 ayda tamamlandı. Bu ileri teknolojiler aracın tasarım, test ve üretim aşamalarında kullanılarak geliştirme süresini yarı yarıya indirdi.

Şirket CEO’su Ivan Espinosa: Örtüsü Önümüzdeki Kış Kalkıyor

Şirket CEO’su Ivan Espinosa, yeni nesil dört kapılı spor sedan modelinin örtüsünün önümüzdeki kış kaldırılacağını açıkladı.

450 HP VR38DDTT Çift Turbo V6 Motor

Kulislere göre yeni araçta 420 beygir güç üreten çift turbolu V6 motorun yanı sıra arkadan itiş ve manuel şanzıman seçenekleri yer alacak.

3.0 litrelik çift turbolu V6 motor, yeni nesil Skyline’da da yerini koruyabilir. Elbette bu motor Skyline için özel olarak modifiye edilecektir.

Z Nismo modelinde 420 bg güç üretebilen bu dev canavar, Skyline’ın kalbinde gücünü 450 bg gücün üstüne çıkartabilir.

Bu otomobilin 3.0 litrelik çift turboşarjlı V6 motorun özel bir sürümü ile beraber gelmesi bekleniyor. Z Nismo’da 420 beygir gücü üreten bu motorun yeniden elden geçirilmesi ile 450 beygire kadar güç sunacağı öngörüyor.

İçerikte VR38 Motor ve Manuel Vites Detay

Nissan Kuzey Amerika Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Planlama Direktörü Ponz Pandikuthira, yeni modelde çift turbolu V6 ünitenin (VR38) kullanılabileceğini aktarmıştı.

Performans ve sürüş tutkunlarını asıl sevince boğan detay ise, üretilen bu muazzam gücün doğrudan arka tekerleklere iletilmesi (RWD) ve sürüş dinamiklerini en saf haliyle yaşatacak geleneksel manuel şanzıman seçeneğiyle taçlandırılacak olması.

Arkadan itişli olması beklenen arabanın manuel şanzıman seçeneğiyle de sunulması planlanıyor.

Retro Tasarım: İkonik Yuvarlak Stop Lambaları ve Modern Agresif Detaylar

Tasarım direktörü Alfonso Albaisa, modelin geçişten ilham alan ancak ileriye bakan, agresif ve modern bir duruş sergileyeceğini belirtti.

Tasarımda ikonik yuvarlak stop lambaları ve modern agresif detaylar dikkat çekiyor.

2027’de Japonya’da İlk Satış, ABD’de Infiniti Logosu

Bu araç ilk olarak Japonya’daki otomobil tutkunları ile buluşacak olan sedan otomobil, manuel şanzıman seçeneği ile sunulacak.

Büyük bir olasılıkla resmî lansmanı 2027 yılında yapılacak. İlk olarak Japonya’da sunulmayacak başlanacak, bunun da 2027’nin sonunu bulması olası.

Diğer pazarlara daha sonra Infiniti markası altında gelmesi bekleniyor. Bu özel araç Amerika’da Infiniti logosu taşıyacak.

Nissan Skyline’ın Türkiye’de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük görülüyor.

400R Limited: Yeni Nesil Geçiş Veda Hediyesi

Infiniti Q50, özel bir 400R ile Japonya’nın Nissan Skyline’ı olarak devam ediyor. Yeni nesil, arkadan itişli bir Infiniti sedan geliyor ve manuel bile olabilir.

400R Limited, muhtemelen 2030 yılında gelecek olan yeni nesile geçiş yapmadan önce bir veda hediyesi olarak görev yapıyor. Sadece 400 adetle sınırlı olan Japonya’ya özel Skyline R400 Limited, Dunlop lastiklerle kaplı 19 inç jantlara sahip.

Üretim sırasına göre numaralandırılan bir plaket ile ayrıcalığı vurgulanan 400 örneğin her biri, VR30DDTT motorun 400 bg güç üreten versiyonundan güç alıyor.

Castro’ya göre, yeni model 2027 yılında Q50/Skyline’ın ruhani halefi olarak piyasaya sürülecek ve muhtemelen Japonya’da üretilecek.

Nissan GT-R 2030’da Hibrit Gelecek, Skyline GT-R Yerini Almayacak

Kısa süre önce yaptığı açıklamada GT-R’ın geleceğe taşınacağını belirten ve bir sonraki versiyonun 2030’da geleceğine işaret eden Nissan yöneticisi, yeni modelde çift turbolu V6 ünitenin (VR38) kullanılabileceğini aktarmıştı.

Daha önceki bazı işaretlerin ve açıklamaların aksine tamamen elektrikli yapı üzerine kurulmayacak yeni nesil GT-R, aktarıldığı kadarıyla katı emisyon kuralları nedeniyle elektrikten tamamen uzak kalmayacak; yani “hibrit” yapıyı benimseyecek.

Model, Nissan GT-R’ın yerini almayacak; performans odaklı spor sedan olarak konumlanacak.