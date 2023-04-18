WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikleriyle yolda. Android akıllı telefon kullanıcılarına sunulduğu bildirilen en son özellik, iletilen dosyalara ve medyaya özel açıklamalar ekleme yeteneği oluyor. Bu özellik, kullanıcıların iletilen medyanın amacını her alıcıya tekrar tekrar tekrarlamak zorunda kalmadan açıklamasına yardımcı olacak.

Özel açıklama özelliği, dosya açıklamalarına benzer şekilde çalışır; burada kullanıcılar, WhatsApp’ın otomatik olarak oluşturulan dosya açıklamasından kurtulabilir ve iletilen dosyalar için açıklama olarak kendi metinlerini ekleyebilecek. Alıcı, açıklamayı dosyayla birlikte ayrı bir mesaj olarak alacak ve bu açıklamanın arkasındaki amacı anlamalarını sağlayacaktır. Bu özellik, en son WhatsApp beta v2.23.8.22’yi yükleyen kullanıcılar için varsayılan olarak etkinleştirilecek ve her alıcıya bir şeyleri tekrarlamak zorunda kalmamakla aynı amaca hizmet edecek.

Yeni özellik, Google Play Store üzerinden yavaş yavaş beta kullanıcılarına sunuluyor. Ancak bazı kullanıcılar diğer kullanıcıların durum güncellemelerini görememe veya video indirirken sorun yaşama gibi sorunlarla karşılaştıklarını bildiriyor.

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WhatsApp, özel açıklama özelliğinin yanı sıra kullanıcılar için üç yeni güvenlik özelliği de kullanıma sundu. Bu özellikler hesap koruma, cihaz doğrulama ve otomatik güvenlik kodlarını içerir. Hesap Koruma özelliği, hesaplarını başka bir cihaza yetkisiz olarak taşıma girişimlerine karşı kullanıcıları uyarırken cihaz doğrulama, mobil cihaz kötü amaçlı yazılımlarının kullanıcıların telefonlarını izinsiz olarak istismar etmesini ve istenmeyen mesajlar göndermek için WhatsApp hesaplarını kullanmasını engelleyecektir. Otomatik güvenlik kodları özelliği, kullanıcıların görüşmelerinin güvenli olduğunu otomatik olarak doğrulamasına olanak tanıyor.

Ayrıca WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Android’de yaptığı son güncellemede tüm beta test kullanıcılarına bir yardımcı mod özelliği sunmuştu. Çoklu cihaz desteğinin bu uzantısı, kullanıcıların mevcut WhatsApp hesaplarını başka bir akıllı telefona bağlamasına olanak tanır.