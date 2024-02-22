WhatsApp, bugün kullanıcılarına yeni özellikler sunan bir güncelleme yayınladı. Daha önce var olan metin biçimlendirme seçeneklerine ek olarak, WhatsApp artık dört yeni metin biçimlendirme seçeneği sunuyor. Bu seçenekler, kullanıcıların mesajlarını daha çeşitli ve anlamlı hale getirmelerine olanak tanıyor. İşte yeni WhatsApp yazı tipi seçenekleri.

WhatsApp Yazı Tipi Biçimlendirme Seçenekleri Nasıl Kullanılır?

WhatsApp’ın yeni metin biçimlendirme seçenekleri, iletişimi daha etkili hale getirmek için tasarlandı. Madde işaretli listeler, numaralandırılmış listeler, blok alıntılar ve satır içi kodlar gibi seçenekler, kullanıcıların mesajlarını daha düzenli ve anlaşılır hale getirmelerine yardımcı oluyor. WhatsApp’ın bu yeni özellikleri, iOS, Android, Mac ve web üzerinde kullanılabilir durumda.

WhatsApp’ın yeni metin biçimlendirme seçeneklerini kullanmak oldukça basit. Madde işaretli listeler oluşturmak için “-” sembolünü kullanın ve ardından bir boşluk bırakın. Numaralandırılmış listeler için ise 1 veya 2 rakamını ve ardından bir nokta ve boşluk yazın. Blok alıntılar için “>” sembolünü yazın ve bir boşluk kullanın. Satır içi kodlar için metni “`” sembolü ile sarın. Yani yazınızın başına ve sonuna bu işareti eklemeniz gerekiyor.

Önceki sürümlerde de farklı yazı tipi seçenekleri bulunuyordu. Kalın metinler oluşturmak için metni “*” sembolü ile, italik için “_” sembolü ile, üstü çizili için “~” sembolü ile ve her bir harf arasında boşluk olan yazılar için “` ` `” sembolü ile sarın. Yani yazıların başına ve sonuna bunu ekleyin.

WhatsApp güncellemesi ile gelen yenilikler bununla sınırlı değil. WhatsApp’ın bu güncellemesiyle birlikte, gelecekteki güncellemelerde iPhone uygulamasına şifre desteği getirilmesi planlanıyor. WhatsApp, sürekli olarak yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. En son özelliklere erişmek için WhatsApp uygulamanızı güncellemeyi unutmayın.

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