Samsung’un yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 ile ilgili dikkat çekici detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki bu modelde bizi nasıl bir işlemci stratejisi bekliyor? Avrupa pazarındaki kullanıcıları neler bekliyor? Tüm gözler, Samsung S26 serisinin hangi işlemciyi tercih edeceğine çevrilmiş durumda.

Galaxy S26 işlemcisi ortaya çıktı!

Galaxy S26 serisinin işlemci tercihi, teknoloji dünyasında yeniden tartışma konusu haline geldi. Son gelen sızıntılara göre Samsung, Samsung S26 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 serisini kullanmayabilir. Şirketin kendi geliştirdiği Exynos 2600 yonga setini Avrupa pazarında ön plana çıkarma planı olduğu iddia ediliyor.

Bu da Exynos-Snapdragon ayrımının yeniden gündeme gelmesi anlamına geliyor. Özellikle S26 işlemci detaylarında, Exynos 2600 2nm üretim süreci nedeniyle üretim kapasitesinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor.

Bu yüzden Exynos’un yalnızca Avrupa gibi sınırlı bölgelerde kullanılacağı, geri kalan küresel pazarlarda ise Snapdragon çiplerin devrede olacağı öngörülüyor.

Bu strateji, Samsung’un daha önce Galaxy S22 serisinde de benimsediği bir dağılım modelini hatırlatıyor. Avrupa’ya özel Exynos kullanımı, geçmişte kullanıcı tepkilerini de beraberinde getirmişti.

İddialara göre Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde bölgesel işlemci farkı uygulanacakken, en üst model olan Galaxy S26 Ultra işlemcisi ise tüm dünyada Snapdragon ile satışa sunulacak.

Bu durum, Galaxy S24 Ultra’da da benzer şekilde görülmüştü. Samsung’un bu tercihinin ardında üretim verimliliği ve maliyet yönetimi gibi nedenlerin yattığı tahmin ediliyor.

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Ancak Avrupa’daki kullanıcıların geçmişte Exynos çiplerin performans ve verimlilik açısından Snapdragon’a göre daha zayıf olduğu yönündeki eleştirileri, bu yıl da aynı döngünün yaşanabileceğine işaret ediyor. Özellikle mobil oyunlar ve çoklu görev yönetimi gibi konularda kullanıcı deneyimi farkları yine gündeme gelebilir.

Galaxy S26 için işlemci ayrımı kararının resmi olarak açıklanmasıyla birlikte, Avrupa’daki tüketici tepkileri merakla bekleniyor. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, Samsung’un bu bölgesel stratejisinin uzun vadede marka algısına etkisi tartışma konusu olacak gibi görünüyor. Kullanıcılar ise daha adil bir donanım dağılımı beklentisi içinde.

Peki siz Galaxy S26 serisinde Avrupa’ya özel Exynos işlemci kullanılmasına nasıl bakıyorsunuz? Samsung’un bu stratejisi sizce doğru mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!