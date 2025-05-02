Realme, Hindistan pazarında sessiz sedasız yeni bir oyuncuyu sahneye çıkardı: Realme C75 5G. Geçtiğimiz yılın modeli olan Realme C65 5G’nin yerini alan bu yeni cihaz, özellikle bütçe dostu 5G bağlantısı arayan kullanıcıları hedefliyor. Peki Realme C75 özellikleri neler? Realme C75 fiyatı ne kadar?

Realme C75 Özellikleri Neler?

Realme C75, göz alıcı zambak çiçeğinden ilham alan tasarımıyla estetik beklentilere de yanıt veriyor. Cihazın kalbinde, MediaTek Dimensity 6300 yonga seti bulunuyor; bu işlemci günlük kullanım ve oyun için yeterli performansı sunmayı vaat ediyor.

Telefonun en dikkat çekici yanlarından biri de devasa 6000mAh kapasiteli bataryası. Bu batarya, 45W hızlı şarj desteği ile kısa sürede dolabiliyor ve hatta 5W ters şarj özelliği sayesinde kulaklık gibi diğer cihazları şarj etmek için bir güç bankası işlevi görebiliyor. Realme C75, bu özellikleriyle yoğun kullanım temposuna ayak uydurabilecek bir model olarak konumlanıyor.

Ekran tarafında ise Realme C75, 6.67 inç boyutunda bir LCD panel kullanıyor. Bu ekran, HD+ çözünürlük, 625 nit tepe parlaklık ve akıcı bir deneyim için 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Fotoğrafçılık konusunda ise cihazın arkasında 32 megapiksellik bir GalaxyCore GC32E2 ana kamera bulunurken, ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 8 megapiksellik bir kamera yer alıyor.

Yazılım olarak en güncel deneyimi sunmayı hedefleyen Realme C75, kutusundan Android 15 tabanlı Realme UI 6 arayüzü ile çıkıyor. Güvenlik için yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü de mevcut.

Realme C75 Teknik Özellikleri

Boyut ve Ağırlık: 165.70 x 76.22 x 7.94 mm, 190 gram

165.70 x 76.22 x 7.94 mm, 190 gram Ekran: 6.67 inç LCD, HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 625 nit parlaklık

6.67 inç LCD, HD+ çözünürlük, yenileme hızı, 625 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek RAM/Depolama: 4GB+128GB / 6GB+128GB

4GB+128GB / 6GB+128GB Batarya: 6000mAh , 45W hızlı şarj, 5W ters şarj

, hızlı şarj, 5W ters şarj Arka Kamera: 32 MP (GalaxyCore GC32E2)

32 MP (GalaxyCore GC32E2) Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 15 + Realme UI 6

+ Realme UI 6 Dayanıklılık: MIL-STD-810H , IP64

, Bağlantı: Çift SIM, 5G , Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, USB-C

Çift SIM, , Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, USB-C Güvenlik: Yana monteli parmak izi sensörü

Yana monteli parmak izi sensörü Diğer: Tek hoparlör

Realme C75 Fiyatı Ne Kadar?

Realme C75 4 GB RAM + 128 GB Depolama: 143 Euro

4 GB RAM + 128 GB Depolama: Realme C75 6 GB RAM + 128 GB Depolama: 154 Euro

Hindistan’da piyasaya sürülen Realme C75, Lily White (Zambak Beyazı), Midnight Lily (Gece Yarısı Zambak) ve Blossom Purple (Çiçek Moru) olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Avrupa pazarı için fiyatlandırma henüz netleşmemiş olsa da, Hindistan fiyatları üzerinden bir tahmin yapmak mümkün.

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Siz Realme C75 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.