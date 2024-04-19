WhatsApp yapay zeka furyasına katılan mesajlaşma servisleri arasındaki konumunu güçlendirecek bir hamle yaptı. Meta, ABD’deki WhatsApp kullanıcıları için beta sürümünde gerçek zamanlı yapay zeka görüntü oluşturma özelliğini kullanıma sunuyor. Bu özellik sayesinde, Meta AI ile bir sohbette metinden görüntüye bir istem yazmaya başladığınızda, oluşturmak istediğiniz şey hakkında daha fazla ayrıntı ekledikçe görüntünün nasıl değiştiğini görebilirsiniz.

Meta, WhatsApp Yapay Zeka Görüntü Oluşturma Özelliğini Sunuyor

Meta tarafından paylaşılan örnekte, bir kullanıcı “Mars’ta bir futbol maçı hayal edin” komutunu yazıyor. Oluşturulan görüntü, tipik bir futbolcudan Mars manzarası üzerindeki tüm bir futbol sahasını gösterecek şekilde hızla değişiyor. Beta sürümüne erişiminiz varsa, Meta AI ile bir sohbet açarak ve ardından “Imagine” kelimesiyle bir komut istemi başlatarak özelliği kendiniz deneyebilirsiniz.

Ayrıca Meta, Meta Llama 3 modelinin artık “daha keskin ve daha yüksek kaliteli” görüntüler üretebildiğini ve metin göstermede daha iyi olduğunu söylüyor. Meta AI’dan sağladığınız herhangi bir görüntüyü canlandırmasını isteyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşmak için bir GIF’e dönüştürmenize izin verebilirsiniz. WhatsApp yapay zeka görüntü oluşturma konusunda fazlasıyla iddialı.

WhatsApp’taki kullanılabilirliğin yanı sıra, gerçek zamanlı görüntü oluşturma özelliği, web için Meta AI aracılığıyla ABD kullanıcıları tarafından da kullanılabiliyor. Bu yeni özellik, Meta’nın tüm uygulamalarında yapay zeka özelliklerinin daha geniş bir şekilde kullanıma sunulmasının bir parçası olarak geliyor. Bu, WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger gibi platformlarda kullanıcıların yapay zeka destekli özelliklerden daha fazla yararlanabileceği anlamına geliyor.

Meta’nın bu yeniliği, kullanıcıların sohbetlerini daha eğlenceli ve etkileşimli hale getirmek için yapay zeka teknolojisini daha da ileriye taşıyor. Bu özellik, kullanıcıların metinle ifade etmek istedikleri şeyleri daha kolay ve görsel olarak anlatmalarına olanak tanıyarak iletişimi daha zengin bir hale getiriyor. WhatsApp yapay zeka özellikleri sayesinde kullanıcılarına çok daha eğlenceli bir sohbet deneyimi sunacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp güncellemesi ne zaman Türkiye’ye gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!