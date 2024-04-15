Samsung’un yeni akıllı saati Samsung Galaxy Watch 7, Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked lansmanı öncesinde çevrimiçi platformlarda görüntülendi.

İçindekiler Samsung Galaxy Watch 7 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Samsung Galaxy Watch 7 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Gelen son bilgilere göre, SM-L305U model numarasını taşıyan yeni bir Samsung giyilebilir cihaz, Bluetooth SIG veritabanında listelendi. Önceden sızdırılan bilgilere göre, bu modelin ABD pazarı için tasarlanmış LTE bağlantılı Galaxy Watch 7’nin 40 mm’lik versiyonunu temsil ettiğini söyleyebiliriz.

Bluetooth sertifikası, Galaxy Watch 7’nin Bluetooth 5.3 LE sürümünü kullanacağını doğrulasa da, bağlantıyla ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ancak daha önceki raporlar, birkaç önemli potansiyel yükseltmeye işaret ediyor.

Samsung’un, Galaxy Watch 7’de güç verimliliğinde %50’lik bir artış sağlayan ilk 3nm işlemcisini tanıtması bekleniyor. Bu, Watch 7’nin pil ömründe önemli bir artış sağlayabilir.

Ayrıca, Samsung’un Galaxy Watch 7’nin dahili depolama kapasitesini Watch 6’nın iki katı olan 32 GB’a çıkarabileceği belirtiliyor.

Samsung’un alışılageldik lansman döngüsüne uygun olarak, Galaxy Watch 7’nin muhtemelen Temmuz gibi erken bir yaz lansman etkinliğinde Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 katlanabilir telefonlar ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

Samsung cephesinin yeni nesil akıllı saati Samsung Galaxy Watch 7, gelişmiş özellikleri ve iyileştirmeleriyle dikkat çekiyor. Pil ömründeki artış ve artan depolama kapasitesi, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor.

Tanıtım etkinliğiyle birlikte, Galaxy Watch 7’nin detayları ve fiyatıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmayı bekliyoruz. Yeni Samsung akıllı saat, Apple’ın gözbebeği olan Apple Watch serisini yerle bir edebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy Watch 7 neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!