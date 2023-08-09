WhatsApp, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşma özelliğini kullanıma sundu. Bu haber, Meta’nın Kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg tarafından duyuruldu. “Paylaş” simgesine tıklayarak ekran paylaşımını başlatabilir ve isterseniz belirli bir uygulamayı veya cihazın tamamını paylaşabilirsiniz.

Paylaşım yaparken, cihazınızın ekranında görünen her şey kaydedilir ve alıcıyla paylaşılır. Paylaşımı istediğiniz zaman durdurma seçeneğiniz bulunuyor.

Ayrıca, telefonlarda daha geniş ve etkileyici bir görüntüleme ve paylaşım deneyimi yaşamak için Görüntülü Aramaları Manzara modunda da kullanabilirsiniz. Bu ekran paylaşım özelliği, WhatsApp’ın 2016 yılında görüntülü arama özelliğini sunmasının ardından yıllar sonra geldi. Yani bu özellik için baya bekledik diyebiliriz.

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WhatsApp, özelliği Mayıs ayında Android ve Haziran ayında Windows için beta testlerine başladı. Şimdi ise bu özellik, WhatsApp uygulamasının en güncel sürümünde herkes tarafından kullanılabiliyor.

Yeni özellikle ilgili olarak WhatsApp şunları söyledi:

İster iş için belge paylaşın, ister ailenizle fotoğraflara göz atın, bir tatil planlayın veya arkadaşlarınızla çevrimiçi alışveriş yapın ya da sadece teknik destek konusunda büyükanne ve büyükbabanıza yardım edin – ekran paylaşımı, arama sırasında ekranınızın canlı görüntüsünü paylaşmanıza olanak tanır.