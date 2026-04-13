Xiaomi, yazılım dünyasındaki iddiasını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Şirketin kullanıcı deneyimini baştan aşağı değiştirmeyi hedeflediği yeni arayüzü HyperOS, global ölçekte yeni sürümleriyle karşımıza çıkıyor. Peki, küresel pazarda hangi modeller HyperOS 3.1 güncellemesini alıyor?

HyperOS 3.1 güncellemesi ile gelen yeni özellikler

Yeni HyperOS 3.1 arayüzü, temelinde Android 16 işletim sisteminin gücünü barındırıyor. Bu sürümle birlikte özellikle tablet kullanıcıları için devrim niteliğinde bir yenilik olan HyperIsland, ilk kez geniş ekranlara taşınıyor. Akıllı telefon tarafında ise bu özellik çok daha zengin animasyonlar ve derin üçüncü taraf entegrasyonlarıyla güçleniyor diyebiliriz.

Arayüzdeki en dikkat çekici görsel değişimlerden biri de son uygulamalar sayfasında yaşanıyor. Apple’ın iOS işletim sistemini anımsatan yeni tasarım, çok daha akıcı geçişler ve kart tabanlı bir yönetim sunuyor. Xiaomi, bu güncellemeyle birlikte uygulama arası geçişlerdeki tepkiselliği ve görsel akıcılığı bir üst seviyeye taşımayı başarıyor.

Teknik tarafta ise “Super OTA” adı verilen yeni bir sistem karşımıza çıkıyor. Bu teknoloji, sistem güncellemelerinin çok daha hızlı yüklenmesini sağlarken kurulum sırasında oluşabilecek hataları en aza indiriyor. Super OTA sayesinde cihazların yeniden başlatma süreleri kısalıyor ve güncelleme süreci kullanıcı için çok daha zahmetsiz bir hale geliyor.

Eko-sistemler arası bağları güçlendiren Xiaomi, bu sürümle birlikte Apple kullanıcılarını da şaşırtan bir adım atıyor. Artık HyperOS 3.1 yüklü cihazlarda Apple AirPods modelleri için yerel destek sunuluyor. Bu destek sayesinde AirPods kullanıcıları, tıpkı bir Apple cihazındaki gibi hızlı pop-up eşleşme ve uzamsal ses ayarlarına doğrudan erişim sağlayabiliyor.

Ayrıca kilit ekranı özelleştirmeleri de bu sürümle birlikte ciddi oranda genişliyor. Kullanıcılar artık daha fazla interaktif öğe ve yazı tipi seçeneğiyle telefonlarını kişiselleştirebiliyor. Gelişmiş HyperOS motoru, sistem kaynaklarını daha verimli kullanarak oyunlarda ve yoğun kullanım senaryolarında daha kararlı bir performans sergiliyor.

Güncellemeyi alan Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri

HyperOS 3.1 güncellemesi kademeli bir şekilde dağıtıldığı için listenin önümüzdeki günlerde daha da genişlemesi bekleniyor. Ancak şu an itibarıyla global pazarda bu güncellemeyi alan modeller arasında Xiaomi 17 ve 17 Ultra ilk sıralarda yer alıyor. Akıllı telefonların yanı sıra tablet modellerinde de hızlı bir dağıtım süreci işliyor.

Tablet tarafında Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7 Ultra ve Pad 7S Pro modelleri yeni sürüme kavuşan ilk cihazlar oldu. Ayrıca Redmi Pad Pro ve POCO cephesinde POCO F7 Pro ile POCO Pad kullanıcıları da HyperOS 3.1 deneyimini yaşamaya başladı. Eğer cihazınız bu listedeyse Ayarlar menüsünden güncellemeyi denetlemeyi unutmayın.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin sunduğu bu yeni yazılım özellikleri ve Apple ürünleriyle kurduğu yeni uyum sizce nasıl?