Yapay zeka dünyasının öncü ismi OpenAI, kullanıcıların bir süredir beklediği yeni bir abonelik seviyesini devreye aldı. Geliştiricilerin iş akışlarını hızlandırmak ve daha karmaşık projelere destek vermek amacıyla sunulan bu paket, kodlama yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Peki, yeni duyurulan ChatGPT Pro aboneliği yazılım dünyasında neleri değiştirecek?

ChatGPT Pro ile kodlama kapasitesi artıyor

OpenAI tarafından resmi olarak duyurulan aylık 100 dolarlık yeni ChatGPT Pro planı, özellikle yoğun kod yazan profesyoneller için tasarlandı. Bu yeni kademe, popüler olan 20 dolarlık Plus paketine kıyasla 5 kat daha fazla Codex kullanım hakkı sağlıyor. Böylece kullanıcılar, gün içerisinde çok daha uzun ve kesintisiz kodlama oturumları gerçekleştirebiliyor.

Şirketin halihazırda sunduğu 200 dolarlık en üst seviye paket ile 20 dolarlık standart paket arasında konumlanan bu seçenek, bir anlamda profesyoneller için orta yol sunuyor. ChatGPT Pro aboneleri, gelişmiş düşünme modellerine ve anlık yanıt sistemlerine sınırsız erişim sağlama ayrıcalığına da sahip oluyorlar.

OpenAI Codex nedir?

Codex, yapay zeka sistemlerinin kod yazma, hata ayıklama ve mevcut kod bloklarını optimize etme süreçlerinde uzmanlaşmış bir alt yapısıdır. Doğrudan ChatGPT içerisine entegre edilen bu asistan, yazılımcıların doğal dilde verdikleri komutları karmaşık programlama dillerine dönüştürebiliyor. OpenAI, bu araçla birlikte Anthropic şirketinin Claude Code ürününe karşı güçlü bir rakip sunuyor.

Yeni paketle birlikte sunulan bu imkanlar, 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olan özel bir kampanya ile destekleniyor. 100 dolarlık paketi seçen kullanıcılar, bu süre zarfında Plus planına göre 10 kat daha fazla Codex kapasitesine sahip olabilecekler. ChatGPT Pro, bu hamlesiyle dolar başına düşen kodlama verimliliğinde rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.

Güncel verilere bakıldığında, dünya genelinde her hafta 3 milyondan fazla kişinin bu kodlama araçlarını kullandığı görülüyor. Son üç ayda kullanım oranlarının 5 kat artmış olması, OpenAI ekibini daha spesifik ve güçlü abonelik modelleri oluşturmaya iten en büyük motivasyon kaynağı olarak dikkat çekiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zekanın kodlama konusundaki bu hızlı gelişimi yazılımcıların geleceğini nasıl etkiler?