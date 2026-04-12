Otomobil dünyasında fiziksel anahtarların yerini yavaş yavaş dijital çözümler alıyor. Teknoloji devi Apple, kendi ekosistemindeki kullanıcılar için sunduğu Apple Car Key özelliğini daha fazla markaya ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son sızıntılar, lüks otomobil üreticisi Lexus modellerinin de yakında bu kervana katılacağını gösteriyor. Peki, Lexus sahipleri Apple Car Key sayesinde araçlarını nasıl kontrol edebilecek?

Apple Car Key desteği Lexus için arka planda hazırlanıyor

Yapılan incelemeler sonucunda Apple’ın sistem kodlarında Lexus markasına dair önemli referanslar bulundu. Bu durum, Apple Car Key sisteminin arka planına lüks markanın entegre edildiğini açıkça ortaya koyuyor. Daha önce Toyota için de benzer bir süreç yaşanmış ve kısa süre sonra 2026 model RAV4 için resmi destek sunulmuştu. Şimdi ise aynı durumun Lexus için gerçekleşmesi bekleniyor.

Apple Car Key teknolojisi, kullanıcıların araçlarını sadece bir iPhone veya Apple Watch kullanarak kilitlemesine, açmasına ve hatta çalıştırmasına imkan tanıyor. Mevcut Lexus modellerinde uygulama tabanlı dijital anahtarlar bulunsa da bu sistemler genellikle internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Apple’ın çözümü ise doğrudan NFC teknolojisini kullanarak cihazın cüzdan uygulamasında saklanıyor.

NFC teknolojisi ve Express Mode avantajları

Teknik açıdan baktığımızda Apple Car Key, kısa mesafeli kablosuz iletişim olarak bilinen NFC protokolü üzerinden çalışıyor. Bu teknolojinin en büyük avantajı, cihazın bataryası bitse dahi 5 saate kadar anahtarın çalışmaya devam edebilmesidir. Ayrıca Express Mode sayesinde telefonunuzu cebinizden çıkarmadan veya kilidini açmadan araca yaklaşarak kapıları açabiliyorsunuz.

Lexus cephesinden gelen bilgiler, 2026 model Lexus ES modelinin bu yeni nesil bilgi-eğlence sistemine sahip ilk araç olabileceğini gösteriyor. Toyota yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda lüks sedan modelinin bu yılın sonlarına doğru gelişmiş dijital anahtar fonksiyonlarıyla geleceğini doğrulamıştı. Apple Car Key desteğinin de bu lansmanla birlikte aktif edilmesi öngörülüyor.

Sektör genelinde dijital anahtar kullanımı yaygınlaşıyor

Otomobil pazarında BMW, Mercedes, Hyundai ve Kia gibi pek çok dev üretici bu özelliği halihazırda sunuyor. Lexus markasının bu ekosisteme dahil olması, üst segment kullanıcıların hayatını ciddi şekilde kolaylaştıracaktır. Apple Car Key sayesinde araç sahipleri, dijital anahtarlarını iMessage üzerinden arkadaşlarıyla veya aile üyeleriyle güvenli bir şekilde paylaşma imkanına da sahip oluyor.

Aracın güvenliğini sağlamak adına anahtar bilgileri iPhone üzerindeki güvenli bir işlemcide saklanıyor ve Apple dahi bu verilere erişemiyor. Özellikle anahtarını evde unutma derdini ortadan kaldıran bu yapı, modern otomobillerin standart bir parçası haline gelmeye başladı. Lexus modellerinde bu desteğin sunulması, markanın teknolojik dönüşümünde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aracınızı kontrol etmek için fiziksel anahtar yerine iPhone kullanmak size ne kadar güvenli geliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.