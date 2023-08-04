Meta’nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla sürümü 2.23.16.12’ye çıkaran yeni bir güncelleme sunuyor. WABetaInfo’ya göre, en son WhatsApp güncellemesi, merakla beklenen animasyonlu avatarlar özelliğini içeriyor. Beta test edicileri artık bu özelliği deneyebilirler.

Animasyonlu avatarlar, kullanıcıların mevcut avatarlarının animasyonlu versiyonlarını oluşturmasına olanak tanır. Bu, avatarlara dinamik bir öğe getirir ve ifade edici iletişim deneyimini geliştirir.

Bu yeni özelliği kullanmak için, WhatsApp hesabınızda avatar sekmesini açmanız yeterlidir. Eğer bazı avatarlarda animasyonlar varsa, artık animasyonlu avatarları paylaşabilirsiniz demektir. Alıcılar, animasyonlu avatarları görmek için bu özelliği etkinleştirmek zorunda değillerdir, böylece animasyonlu avatarlarınızı herkesle paylaşabilirsiniz.

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Şu anda animasyonlu avatarlar sadece Google Play Store’dan en son WhatsApp beta sürümünü yüklemiş olan bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Ancak, önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulacak.

Ayrıca, WhatsApp, Sesli Mesajlaşmaya benzer bir Görüntülü Mesajlaşma özelliği, zaman kazandıran bir grup oluşturma özelliği ve Materyal Tasarımı 3 geliştirmeleri gibi diğer heyecan verici özellikler üzerinde de çalışıyor.

WhatsApp kullanıcıları, bu yeni güncelleme ile daha eğlenceli ve ifade dolu iletişim deneyimini yaşayacaklar gibi görünüyor. Yeniliklerin tamamı önümüzdeki dönemde daha geniş kullanıcı kitlesine sunulacak ve kullanıcılar için daha zengin bir mesajlaşma deneyimi sunacak.