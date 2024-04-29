Dünya çapında milyarlarca kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik özelliği nedeniyle en büyük pazarlarından biri olan Hindistan’da milyonları bulması beklenen bir kullanıcı kaybı riski ile karşı karşıya. Şirket, uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırmak zorunda kalırsa milyonlarca kullanıcısı bulunan Hindistan pazarından çıkabilir.

İçindekiler WhatsApp Uçtan Uca Şifreleme Özelliğini Kaldırma İhtimali Yüzünden Kaybı Tehlikesiyle Karşı Karşıya

WhatsApp Uçtan Uca Şifreleme Özelliğini Kaldırma İhtimali Yüzünden Kaybı Tehlikesiyle Karşı Karşıya

WhatsApp uçtan uca şifreleme özelliğinin bozulması, kullanıcı gizliliği ve güvenliği konularında endişeleri artırıyor. Şirketin, Hindistan’daki mahkemeye sunduğu ifadesinde, şifrelemenin kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu ve gizlilik konusundaki vaatlerini sürdüremeyeceklerini vurguladı.

Hindistan’daki yeni yasal düzenleme, sosyal medya platformlarının kullanıcılar arasındaki mesajların kaynağını izlemesini gerektiriyor. Ancak WhatsApp, bu tür bir izlemenin veri saklama ve gizlilik ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. Meta bu konuda oldukça kararlı diyebiliriz.

WhatsApp’ın kullanıcılar arasındaki mesajların sadece kullanıcılar tarafından bilinen bir şifre ile açılmasına olanak tanıyan uçtan uca şifreleme özelliğinin polis soruşturmalarını zorlaştırdığını biliyoruz. Ancak şirket, kullanıcı gizliliğini korumaya kararlılığını sürdürüyor. Otoriteler, gereken durumlarda bu şifrelemeyi pas geçmek istiyorlar.

Hindistan’da yaklaşık olarak 600 milyon WhatsApp kullanıcısı bulunuyor ve bu sayı, platformun küresel çaptaki genel kullanıcı tabanının büyük bir kısmını oluşturuyor. Zira Hindistan nüfüsu en yoğun ülkelerden biri. 2025 yılında kullanıcı sayısının 750 milyon sınırını aşması beklenirken gelen bu haberler tabiri caizse platformun ekmeğine kan doğrayacak.

Şirket, şifreleme özelliğini kaldırmanın güvenilirliği sarsacağını ve kullanıcıların platformdan toplu olarak ayrılabileceğini öne sürüyor. Şirket, bu konuda kullanıcı güvenliği ve sayısını, Hindistan’daki otoritelerin isteklerine tercih edecek gibi duruyor.

Dava, Hindistan’ın teknoloji düzenlemelerini sorgulayan diğer davalara arasına adını yazdırdı ve nihai kararın Ağustos’ta açıklanması bekleniyor. WhatsApp’ın Hindistan’daki durumu ve gizlilik politikası, gelecekte nasıl şekilleneceği merak konusu.

Genelde bu tarz yaptırımlar dünya genelindeki diğer ülkeler tarafından da takip ediliyor. Eğer Hindistan cephesi WhatsApp uçtan uca şifreleme konusunda şirketten istediğini alabilirse, diğer ülkeler de benzer aksiyonlar alacaktır. Bu durumda uygulamanın kullanıcı sayısı ciddi oranda düşebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcı gizliliği önemli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!