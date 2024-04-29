Apple‘ın uzun süre önce Amerika ve Avrupa pazarında satışa sunduğu HomePod modelleri geç de olsa sürpriz bir şekilde Türkiye pazarında satışa sunuldu. HomePod 2. nesil ve HomePod mini modellerini Apple.com.tr üzerinden satışa sunan Apple’ın, Türkçe Siri desteğini getirip getirmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

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HomePod 2. nesil gece yarısı ve beyaz renk seçenekleri ile 11.999 TL’den satılıyor. HomePod mini ise uzay grisi, mavi, sarı, beyaz ve turuncu renkleri ile 3.999 TL’den alıcılarını bekliyor. Apple TV’niz varsa bu modelleri ARC destekli bir TV’de normal kanalları ve oyun konsollarının da bu cihazlar üzerinden ses çıkışı alabileceğinizi belirtelim.

Stereo desteğini Dolby Atmos ile taçlandıran bu hoparlörler oldukça kaliteli bir ses üretimine sahip. Özellikle 2. nesil HomePod modeli sunduğu berrak tizler ve tok baslar ile boyundan büyük işlere imza atıyor diyebiliriz.

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Apple HomePod özellikleri