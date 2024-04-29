Apple‘ın uzun süre önce Amerika ve Avrupa pazarında satışa sunduğu HomePod modelleri geç de olsa sürpriz bir şekilde Türkiye pazarında satışa sunuldu. HomePod 2. nesil ve HomePod mini modellerini Apple.com.tr üzerinden satışa sunan Apple’ın, Türkçe Siri desteğini getirip getirmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.
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HomePod 2. nesil gece yarısı ve beyaz renk seçenekleri ile 11.999 TL’den satılıyor. HomePod mini ise uzay grisi, mavi, sarı, beyaz ve turuncu renkleri ile 3.999 TL’den alıcılarını bekliyor. Apple TV’niz varsa bu modelleri ARC destekli bir TV’de normal kanalları ve oyun konsollarının da bu cihazlar üzerinden ses çıkışı alabileceğinizi belirtelim.
Stereo desteğini Dolby Atmos ile taçlandıran bu hoparlörler oldukça kaliteli bir ses üretimine sahip. Özellikle 2. nesil HomePod modeli sunduğu berrak tizler ve tok baslar ile boyundan büyük işlere imza atıyor diyebiliriz.
İçindekiler
Apple HomePod özellikleri
- Özel olarak tasarlanmış 4 inç yüksek gezinimli woofer, 20 mm diyafram, dahili bas-EQ mikrofon ve her biri kendi neodim mıknatısına sahip olan beş tweeter’dan oluşan hüzme oluşturma dizisi
- Otomatik bas düzeltme için dahili düşük frekanslı kalibrasyon mikrofonu
- Uzak alan Siri’si için dört mikrofon tasarımı
- Gerçek zamanlı ayarlama için sistem algılamalı gelişmiş hesaplamalı ses
- Müzik ve video için Dolby Atmos özellikli Uzamsal Ses
- S7 çip, daha da gelişmiş hesaplamalı ses sunmak için yazılım ve sistem algılama teknolojisiyle birleştirildi
- Oda algılama teknolojisi, yakındaki yüzeylerden gelen ses yansımalarını algılayarak sesin duvara mı yoksa bağımsız bir yere mi dayandığını belirler ve ardından sesi gerçek zamanlı olarak uyarlar.
- Beş tweeter’dan oluşan ışın oluşturma dizisinin hassas yön kontrolü, kristal netliğinde vokaller ve zengin enstrümantasyon için doğrudan ve ortam sesini ayırır ve yansıtır.
- Ultra Geniş Bant teknolojisi, çalınan içeriğin veya iPhone’daki bir aramanın doğrudan HomePod’a aktarılmasını sağlar.
- Bir iPhone’u HomePod’a yaklaştırdığınızda öneriler otomatik olarak ortaya çıkacaktır.
- HomePod altı adede kadar sesi tanıyabilir, böylece evin her üyesi kişisel çalma listelerini duyabilir, hatırlatıcı kurabilir ve takvim etkinlikleri ayarlayabilir.
- Ses Tanıma, duman ve karbon monoksit alarmlarını algılayabilir ve bir ses algılandığında doğrudan kullanıcının iPhone’una bir bildirim gönderebilir.
- Yeni yerleşik sıcaklık ve nem sensörü iç mekan ortamlarını ölçebilir
- Matter, akıllı ev ürünlerinin ekosistemler arasında çalışmasını sağlarken en yüksek düzeyde güvenlik sağlar.
- 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 5.0 desteği