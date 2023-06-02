WhatsApp yakında Android sürümünün görünüm ve hissiyatında ince değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bir süre gecikmenin ardından, mesajlaşma uygulamasının ayarlar menülerine Google’ın Material You tasarımını temel alan “anahtar” düğmeler eklenecek. İşte detaylar.

WABetaInfo’ya göre, görsel değişiklikler uygulamanın en son beta sürümünde (2.23.10.6) görülüyor. Böylece, anahtar simgeleri belirli markaların cihazlarında bulunan eski karton tarzı arayüzün yerini alıyor.

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Söylendiği gibi, WhatsApp görsel değişiklikleri gerçekten ince detay arasında yer alıyor. Ek olarak, Material You tabanlı düğmeler uygulama kullanıcılarına daha hoş ve modern bir deneyim sunuyor.

Seçenek kapalıyken, “tuş” açık gri renkte bir dış hat ve göstergeye sahip. Açtığınızda, gösterge uygulamanın varsayılan yeşil rengine dönüşüyor ve düğme koyu griye dönüyor.

Material You tabanlı düğmelerin tüm WhatsApp Beta kullanıcıları için mevcut olmadığını belirtmek gerekir. Ayrıca, arayüz tasarımında genel kullanıma sunulmadan önce küçük değişiklikler yapılabilir.

İçindekiler WhatsApp için yolda olan diğer özellikler

WhatsApp için yolda olan diğer özellikler

WhatsApp beta sürümleri her zaman uygulamaya gelecek özelliklerin önizlemelerini gösterir. Kısa bir süre önce, mesajlaşma uygulaması Android’de ekran paylaşımı özelliği için testlere başladı.

Yolda olan bir başka özellik de kullanıcıları tanımlamak için kullanıcı adlarının kullanılması. Ayrıca, uzun zamandır beklenen mesajları düzenleme seçeneği de Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren kademeli olarak kullanıma sunuluyor.