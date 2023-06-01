Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2023 yılında da WhatsApp üzerinde bir mesajın uygulamanın çökmesine neden olduğu bir açık keşfedildi. Bu açık, bir kullanıcının veya gruba gönderilen bir mesajın sohbeti kilitlemesine yol açıyor. Mesajın gönderildiği sohbete giriş yapmaya çalışan kullanıcılar hata bildirimi alıyor. Bu sorunu çözmek için WhatsApp Web üzerinden mesajın silinmesi gerekiyor. İşte WhatsApp’ı çökerten o mesaj!

İçindekiler Şaka Amaçlı Bile Olsa Çok Can Sıkabiliyor

Şaka Amaçlı Bile Olsa Çok Can Sıkabiliyor

Bu mesajı herhangi bir gruba veya kişisel sohbete gönderebiliyorsunuz. Mesajın gönderildiği sohbeti açan herkes, WhatsApp uygulamasının çökmesine neden oluyor. Bu mesajı kullanmanız önerilmiyor, ancak “wa.me/settings” mesajıyla tüm sohbeti çökerteceğinizi belirtmek gerekiyor.

Bu sorunun çözümü oldukça basit. Tek yapmanız gereken WhatsApp Web’e giriş yapmak ve mesajın gönderildiği sohbete girmek. WhatsApp Web üzerinde çalışmadığı için sohbet açılacak ve uygulama çökmeyecektir. Ardından, sohbet içinde “wa.me/settings” mesajını bulup “Herkesten Sil” şeklinde kaldırmanız gerekiyor. Bu şekilde sorunsuz bir şekilde uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Geçmişte ortaya çıkan bir açık ise daha büyük bir soruna neden olmuştu. WhatsApp üzerinden gelen bir mesajı açtığınızda telefonunuz kilitleniyordu ve tek çözüm telefonun sıfırlanmasıydı. Ancak WhatsApp, sorunu çözmek için güncelleme yayınlayarak kullanıcıları koruma altına almıştı.

WhatsApp çökertme mesajı açığı hakkında Meta’nın ne zaman harekete geçeceği konusunda bir bilgi bulunmuyor Ancak kullanıcıların güvenliği ve uygulamanın sorunsuz çalışması için bu tür açıkların hızlı bir şekilde giderilmesi önemli.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp’ın bu denli açıklarla dolu olması can sıkıcı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!