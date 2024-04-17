WhatsApp, kullanıcıların mesajları daha kolay bulmasını sağlayacak yeni bir özellik olan sohbet filtrelerini tanıttı. Bu özellik, sohbet listesini çeşitli kriterlere göre kategorilere ayırarak, kullanıcıların gelen kutularında daha etkili bir şekilde gezinmelerine olanak tanıyacak.

WhatsApp’ın açıklamasına göre, sohbet filtreleri, üç ana kategoriye ayrılmıştır: Tümü, Okunmamış ve Gruplar. Bu filtreler, kullanıcılara belirli türdeki sohbetlere hızlı erişim imkanı sağlayarak, mesajları daha iyi önceliklendirme ve yönetme olanağı sunuyor. Bunlar;

Tümü: Gelen kutusundaki tüm mesajları görüntüler, böylece kullanıcılar tüm sohbetleri tek bir yerde bulabilir.

Okunmamış: Okunmamış veya açılmamış mesajları vurgular, böylece kullanıcılar dikkat gerektiren konuşmaları kolayca belirleyebilir ve önceliklendirebilir.

Gruplar: Tüm grup sohbetlerini tek bir yerde toplar ve alt gruplar dahil olmak üzere topluluklar arasında daha kolay geçiş sağlar, böylece kullanıcılar tercih ettikleri tartışmalara daha hızlı erişebilir.

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WhatsApp, bu yeni özelliği kullanıcıların mesajları bulma sürecini daha hızlı, daha sorunsuz ve daha basit hale getirmeyi hedefliyor. Sohbet filtrelerinin kullanıma sunulması, mevcut özelliklerin yanı sıra metin biçimlendirme seçenekleri ve mesaj sabitleme gibi diğer özellikleri tamamlamayı ve daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor.,

Bu yeni özellik, WhatsApp kullanıcıları arasında büyük bir heyecan yarattı ve mesajlaşma deneyimlerini daha da geliştirecek bir adım olarak karşılandı. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olmasına rağmen, sohbet filtrelerinin kullanıcıların günlük WhatsApp kullanımını daha verimli hale getireceği kesin görünüyor.