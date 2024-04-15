Meta’nın, Twitter’a rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads Türkiye’deki faaliyetlerini geçici olarak durduracağı duyuruldu. Meta, Rekabet Kurumu’nun geçici tedbir kararı gereğince, 29 Nisan’dan itibaren Threads’in Türkiye’deki operasyonlarını geçici olarak askıya alacağını belirtti.

Geçen ay Meta Platforms hakkında yapılan soruşturmada, Rekabet Kurumu günlük 4.8 milyon TL idari para cezası vermiş ve Threads ile Instagram arasındaki veri aktarım mekanizmasının potansiyel veri birleştirme faaliyetlerini engellemek amacıyla geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.

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Açıklamada, bu durumun Facebook, Instagram, Whatsapp veya diğer Meta uygulamalarının Türkiye’deki hizmetlerini etkilemeyeceği vurgulandı. 29 Nisan 2024 tarihinden sonra Threads’i Türkiye’de kullanmak isteyenler VPN’e yönelecek gibi görünüyor. Bakalım Rekabet Kurumu ile Meta arasındaki bu anlaşmazlık ne zaman çözülecek?

Rekabet Kurumu’nun (TCA) aldığı karar doğrultusunda Threads, 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren artık Türkiye’deki kullanıcıların kullanımına sunulmayacak. Bu, Türkiye’deki kişilerin Threads uygulamasını indiremeyeceği, Threads.net’ten Threads’e erişemeyeceği, bir Konu profili oluşturun veya mevcut Konu profillerini kullanın.

Threads profili oluşturduysanız ve Türkiye’de bulunuyorsanız profiliniz devre dışı bırakılır ancak silinmez. Profiliniz devre dışı bırakıldığında, profiliniz ve içeriği (örneğin: gönderileriniz, diğer gönderilerle olan etkileşimleriniz) siz ve Konular’daki diğer kişiler tarafından görülemez. Şu anda profilinizi yeniden etkinleştiremeyeceksiniz. Bunun Instagram hesabınızı ve verilerini etkilemeyeceğini unutmayın.

Profiliniz devre dışı bırakıldığında Konu bilgilerinizin bir kopyasını istediğiniz zaman indirebilirsiniz. Ayrıca Threads profilinizi silmeyi de seçebilirsiniz. Not: Birden fazla Konu profili oluşturduysanız ek profillerinizi yönetmek için threads.net adresini ziyaret edin.

Yakın gelecekte Threads’i Türkiye’ye geri getirmek için çalışıyoruz.