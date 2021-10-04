WhatsApp Sesli Mesajlara Yeni Bir Özellik Getiriyor

WhatsApp, uygulamadaki sesli mesajları düzene sokacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. “Küresel sesli mesaj oynatıcı” kullanıcıların uygulamada nerede olurlarsa olsunlar sesli mesajları dinlemelerine olanak tanıyacak. Böylece uzun WhatsApp sesli mesajları dinlemeyi çok daha az sıkıcı hale getirecek.

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WhatsApp yakında kullanıcılara daha fazla özgürlük sunarken sesli mesaj dinleme deneyimini kolaylaştıran bir özellik sunabilir. İlk olarak WABetaInfo tarafından keşfedilen “küresel sesli mesaj oynatıcı”, kullanıcıların WhatsApp içinde nerede olurlarsa olsunlar sesli mesajları dinlemelerine olanak tanıyacak. Şu anda sesli mesajlar yalnızca gönderenin sohbet ekranındayken dinleyebiliyorsunuz. Bu ekrandan ayrılırsanız, sesli mesajın oynatılması duruyor.

WhatsApp sesli mesaj oynatıcı nasıl çalışır?

Bu özellik görünüşe göre önemli bir tasarım yeniliği gerektirmeyecek, ancak kullanıcı arayüzünde birkaç değişiklik olacak. WABetaInfo tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsüne bakılırsa, şu anda çalmakta olan sesli mesajlar, WhatsApp ekranının üstüne sabitlenmiş özel bir üst çubukta yer alıyor. Ek olarak bu çubuk, duraklatma, oynatma ve kapatma gibi temel kontrolleri de içeriyor. Yani gönderinin sohbetine girmeden de sesli mesajı kontrol edebileceksiniz, Bu çubuğa WhatsApp içindeki herhangi bir kişinin sohbet ekranından da erişilebilir olacak.

Çoklu cihaz desteğine kıyasla küçük bir ekleme gibi görünüyor, ancak daha uzun sesli mesajlar için kullanışlı olabilir. Kullanıcılar, on dakikalık bir kaydı dinlerken sesli mesajı gönderenin sayfasına kalmak yerine, uygulama içinde başka konuşmalara gidebilir ve mesajlaşmasını devam edebilecekler.. WhatsApp’ın bu kontrolü daha ileri seviyeye götürüp , kullanıcıların uygulamaları değiştirmeleri durumunda arka planda sesli mesajları çalmasına izin verip vermeyeceği ise henüz belli değil. Şu anda buna dair bir bilgi bulunmuyor.

Özellik geliştirme aşamasında olsa da, siz yine de bu özellik için fazla heyecan duymayın. WABetaInfo, özelliğin henüz beta test kullanıcıları için mevcut olmadığını da belirtiyor. Ayrıca iOS’ta da test edilen bu özellik, bir Android sürümünün de olduğu bildiriliyor. Bu da yeni özelliğin aynı zamanda iki platform için de çıkacağı anlamına geliyor. Fakat çıkış tarihi konusunda da bir bilgi yok.

Twitter bir benzerini “Sohbet Odaları” şeklinde gerçekleştirmişti. Siz eğer odadan çıksanız bile sohbeti dinlemeye devam ediyor, Twitter’da gezinemeye devam edebiliyorsunuz. Peki sizce gelmesi planlanan bu özellik kullanışlı mı? Sesli mesajları gün içerisinde ne kadar sıklıkla kullanıyorsunuz?