Ticaret Bakanlığı yenilenmiş telefon alanında yeni bir denetim sürecine mi gidiyor? Bu inceleme hangi firmaları kapsayabilir, vatandaşların başvuruları hangi noktada yoğunlaşıyor ve Türkiye’de yenilenmiş cihaz pazarının standartları nasıl şekillenecek? Tüm dikkatler yeniden Bakanlığın üzerine çevrilmiş durumda.

Ticaret Bakanlığı yenilenmiş telefon piyasasında inceleme başlattı!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamada, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti yapan bir firmanın denetim sürecinde olduğu bildirildi. Şirketin ismi açıklanmazken, söz konusu merkezin “Yenileme Yetki Belgesi” sahibi olduğu ve denetimin mevzuata uygunluk çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre süreç, vatandaşlardan gelen başvuruların değerlendirilmesi kapsamında gerçekleştiriliyor ve Ticaret Bakanlığı bu başvuruları tek tek inceliyor. İddialara göre bazı tüketiciler, ücretlendirme süreçlerinde gecikmeler yaşandığını, garanti kapsamındaki uygulamalarda sorunlarla karşılaştıklarını ve ilanlarda yer alan bilgilerle pratikteki bazı işlemlerin uyuşmadığını belirtiyor.

Ayrıca yine iddialar arasında, IMEI kontrolü gerektiren cihazların da yenileme merkezlerinde işlem gördüğü ifade ediliyor. Bu durumların gerçekliği, yürütülen çalışma tamamlandığında Ticaret Bakanlığı tarafından ortaya konulacak. Şu an için tüm bilgiler, bakanlığa yapılan başvurular doğrultusunda değerlendiriliyor.

İlginizi Çekebilir: Günlük televizyon izleme süresi rekor kırdı! RTÜK açıkladı

Resmî açıklamada, yenileme sürecinde gerçekleştirilen parça değişikliklerinin sertifikaya işlenmemesi, sertifika olmadan satış yapılması ve değerlendirme ve ödeme işlemlerinin zaman zaman mevzuatla uyumsuz ilerlediğine dair başvuruların bulunduğu aktarıldı.

Burada dikkat çekilen nokta, tüm bu unsurların iddialar kapsamında incelendiği ve nihai kararın denetimlerin tamamlanmasıyla verileceği. Bu nedenle Bakanlık tarafından yürütülen sürecin hem tüketiciler hem de sektördeki firmalar açısından standartları daha net hâle getirmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bakanlık tarafından sürdürülen denetimlerin yenilenmiş telefon sektörüne nasıl yansıyacağını değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!