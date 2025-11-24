Samsung’un orta segment yarışını yeniden şekillendirmesi beklenen Galaxy A57 için ardı ardına gelen sızıntılar teknoloji gündemini hareketlendirmiş durumda. Peki Samsung A57 gerçekten önceki modele göre ne kadar büyük bir sıçrama yapacak? Geekbench verileri neleri işaret ediyor?

Galaxy A57 Geekbench’te ortaya çıktı!

Galaxy A57 sızıntıları, cihazın Geekbench 6.5 testlerinde görüntülenmesiyle birlikte somutlaşmış durumda. Tek çekirdekte 1.311, çok çekirdekte ise 4.347 puan alan cihaz, önceki sürümle kıyaslandığında kayda değer bir performans artışına işaret ediyor.

Ortaya çıkan raporlar, Samsung A57 modelinin Exynos 1680 temelli yeni nesil bir işlemciden güç aldığını doğruluyor. Bu çip, 2,91 GHz hızında çalışan bir Prime çekirdeği, 2,6 GHz seviyesindeki dört performans çekirdeği ve 1,95 GHz hızına sahip üç verimlilik çekirdeğini bir araya getiriyor.

Bu üç katmanlı yapı, Samsung A57 modelinin hem yoğun iş yüklerinde hem de düşük güç tüketimi gereken senaryolarda uyumlu çalışacağını gösteriyor. Samsung’un bu mimariyle amacının, dengeli ama yüksek tempolu bir kullanıcı deneyimi sunmak olduğu anlaşılıyor.

Test edilen prototipte 12 GB RAM kullanılması, Galaxy A57 için çoklu görev performansının güçlü olacağına dair önemli bir ipucu veriyor. Android 16 tabanlı sistemin yeni güvenlik güncellemeleri, yapay zekâ destekli optimizasyonlar ve sistem genelindeki akıcılık geliştirmeleri sayesinde Samsung A57 günlük kullanımda gözle görülür bir performans artışı sağlayabilir.

Özellikle Türkiye’de orta segment cihazlara ilginin giderek arttığı düşünülürse, bu seviyede güçlü bir RAM ve optimize edilmiş bir işlemci ikilisi kullanıcılar açısından önemli bir avantaj sunacak. Teknoloji basınında paylaşılan görüntüler ise Samsung A57 prototipinin tasarım olarak A serisinin klasik çizgisini koruduğunu gösteriyor.

Ekranın çerçevelerinin biraz daha inceldiği, kamera diziliminin yine dikey şekilde konumlandığı ve arka yüzeyde daha mat bir dokunun tercih edildiği belirtiliyor. Samsung’un A56 sonrasında tasarımda radikal bir yenilik yerine stabil bir geçiş benimsemiş olması, modelin geniş kullanıcı kitlesine hitap etme stratejisiyle uyumlu görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Galaxy A57 modelinin orta segmentte yaratacağı etkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?