POCO X3 GT vs Mi 11 Lite | Performans mı Tasarım mı?

Poco X3 GT ve Mi 11 Lite, birbirine tamamen zıt 2 cihaz olarak dikkat çekse de; akıllı telefon satın almayı düşünen ve bu 2 cihaz arasında kalan çok fazla kullanıcı olduğunu gördük. Bu yüzden de, 2 cihazı da uzun süre tecrübe ettiğimiz için konuyu sizler için aydınlatmak istedik. Peki kimler Poco X3 GT’yi, kimler Mi 11 Lite’ı seçmeli?

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İnsanlar neden birbirinden çok farklı olan bu 2 telefon arasında kalıyor

Xiaomi cephesi öyle akıllı telefonlar üretiyor ki, cihazlar birbirlerinden çok farklı olsa bile kullanıcıları kendilerini almaya ikna edebilecek çok önemli özelliklere sahip oluyorlar. Bu durum Poco X3 GT için performans, Mi 11 Lite içinse tasarım tarafında. Gerek tasarımı, gerek donanımıyla birbirinden çok farklı olan bu 2 cihaz bakalım neler sunuyorlar.

Tasarım

Tasarım söz konusu olduğunda 2021 yılı genelinde HWP ofisinde tasarımıyla en çok sevilen akıllı telefon şüphesiz bir şekilde Mi 11 Lite oldu. Herkesin kullanmak için can attığı Mi 11 Lite bizi en çok minimal tasarımı ve hafifliğiyle cezbetmeyi başardı. Öte yandan Poco X3 ailesinde hep kalın ebatlara ve yüksek ağırlığa sahip cihazlar gördük. Bu algıyı kırdığı içinse Poco X3 GT’yi “light tuğla” olarak adlandırdık. Poco X3 GT, kendisinden önceki X3 modellerinin aksine ne kadar hafif olsa da; hafiflik konusunda Mi 11 Lite ile kıyaslanabilecek düzeyde değil.

Ekran

Ekran tarafında Poco X3 GT’de 120 Hz tazeleme hızına sahip IPS LCD bir ekran bulunurken Mi 11 Lite’da 90 Hz tazeleme hızına sahip AMOLED ekran bulunuyor. Bundan kaynaklı olarak akıcılık sevenlerin Poco X3 GT’yi, AMOLED ekranlardaki canlı renkleri ve parlaklığı sevenlerin Mi 11 Lite’ı tercih edeceği varsayımında bulunabiliriz. Şayet bizim fikrimizi soracak olursanız biz Mi 11 Lite’da kullanılan AMOLED paneli daha çok beğendik. Bu noktada akıcılıktan 30 Hz tasarruf ederseniz 90 Hz ile bile Mi 11 Lite’ın AMOLED ekranından çok büyük keyif alacağınızı söyleyebiliriz.

Performans

Performans tarafı, Poco X3 GT’nin önde olduğu nokta. Poco X3 GT, MediaTek’in en çok önem verdiği işlemcilerinden olan Dimensity 1100 ile geliyor. Dimensity 1100, Snapdragon 732G’ye göre çok daha güçlü bir işlemci olsa da; kendi gücünden biraz kısıldığını görüyoruz. Fakat oyun oynamayı düşünen kullanıcılar için yine de Poco X3 GT, Mi 11 Lite’a göre çok daha iyi bir seçenek konumunda.

Kamera

Kamerada iki cihaz arasında bir seçim yapabilmek gerçekten çok zor. Mi 11 Lite ana kamerasıyla çok iyi fotoğraflar çekmeyi başarırken Poco X3 GT OmniVision sensörüyle çok başarılı işler çıkarıyor. Böylelikle aradaki farkın çok az olduğunu da söyleyebiliriz. Şayet Eren oyunu Mi 11 Lite’dan yana kullanırken Eray burada 2 cihazın da eşit olduğunu savundu. Burada seçim biraz da sizin kişisel zevklerinize kalıyor diyebiliriz.

Sonuç

Genel anlamda iki cihazın da avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirdiğimizde biz kendimizi Mi 11 Lite’a daha yakın hissediyoruz. Hem hafifliği hem kaliteli malzemesi hem ince yapısı hem de ergonomik kullanımıyla; günlük kullanımda büyük kolaylık sunan Mi 11 Lite güç tarafında biraz daha mütevazi gözükse de; kesinlikle yüksek bir dezavantaja sahip durumda değil. Öte yandan Poco X3 GT’nin daha çok oyunculara yönelik olduğunu düşünüyoruz fakat Dimensity 1100’ün potansiyeli çok yüksek olsa da; işlemci gücünde kısıtlama olduğunu da mutlaka göz önüne alın.