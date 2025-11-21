Türkiye’nin savunma teknolojilerinde hızla yükselen yıldızı KIZILELMA, bugünlerde herkesin aklındaki soruları yeniden gündeme taşıdı. Henüz tüm detaylar açıklanmamış olsa da yapılan son testin kapsamı, sistemin geleceğine dair pek çok ihtimali düşündürüyor.

Bayraktar KIZILELMA tarihi testte F-16’ya kilitlendi!

Gerçekleştirilen son test, KIZILELMA Türkiye’nin savunma projeleri içerisindeki yerini ciddi anlamda büyüten bir gelişmeye işaret ediyor. KIZILELMA, bu uçuşta ASELSAN imzalı MURAD AESA radarı, TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN hava-hava füzesi ve F-16 savaş uçaklarıyla aynı senaryoda görev aldı.

Test 1 saat 45 dakikalık bir uçuşta icra edildi ve 15 bin feet irtifada F-16 ile kol uçuşu gerçekleştirildi. Senaryo gereği görevlendirilen diğer F-16 ise “hedef uçak” olarak konumlandırıldı. Bu aşamada, 30 mil mesafedeki hedefi AESA radar ile tespit ederek fiziksel kilit oluşturdu. Ardından kanat altında taşıdığı GÖKDOĞAN füzesi üzerinden elektronik ortamda simüle edilen bir atış gerçekleştirdi.

Simülasyon sonuçlarına göre F-16 hedefi sanal ortamda tam isabetle vuruldu. Gerçek bir mühimmat kullanılsaydı, F-16’nın aynı şekilde etkisiz hale getirilebileceği doğrulandı. Böylece, hava-hava muharebesi konseptinde artık “sadece deneysel bir platform” olmadığını, gerçek muharebe kabiliyetine sahip bir sistem olduğunu net biçimde gösterdi.

Bir diğer önemli adım ise sistemler arasındaki veri aktarımı oldu. KIZILELMA radardan aldığı konum ve hız verilerini, kanadındaki GÖKDOĞAN mühimmatına kesintisiz biçimde göndererek veri bağı doğrulamasını başarıyla tamamladı. Bu, insansız platformların görüş ötesi hedefleri vurabilmesi için gereken en kritik kilometre taşlarından biri olarak değerlendiriliyor.

İlginizi Çekebilir: Binance TR artık sadece Türk lirasıyla yapılan işlemlere izin verecek!

Ayrıca akıllara gelen bir diğer soru işareti de şu: Bu test sonrası sırada ne var? Türkiye’nin savunma konseptinde bu uçak artık yalnızca geleceğin bir parçası değil, aktif olarak geliştirilip sahada gerçek görev profillerine hazırlanıyor.

Ve merakla takip edilen konulardan biri olan “KIZILELMA’nın geleceği” sorusuna da küçük ama önemli bir not düşelim: Bu platformun gelişimi kesinlikle durmadı. Yeni testler, yeni radar modülleri, yeni mühimmat entegrasyonları ve daha gelişmiş yapay zekâ destekleri sırada.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu tarihi testte gösterilen performans Türkiye’nin insansız hava gücünü nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!