Meta CEO’su ve kurucusu Mark Zuckerberg, zor durumdaki platformun çalışanlarına, çok övülen metaverse yerine WhatsApp iş mesajlaşma hizmetleri ve Messenger’ın öngörülebilir gelecekte şirketin büyümesini sağlayacağını söyledi. Zuckerberg, 11.000 çalışanın işine son vererek tarihindeki ilk toplu işten çıkarmaları gerçekleştiren şirketin finansal geleceğine ilişkin kalan çalışanların endişelerini gidermeye çalışıyordu.

Zuckerberg, WhatsApp ve Messenger’ı, şirketin daha büyük sosyal medya platformları Instagram ve Facebook’a kıyasla “para kazanma konusunda çok erken” olarak tanımladı. Reuters tarafından bildirilen yorumlarında Zuckerberg, “metaverse gibi çok uzun vadeli fırsatlar hakkında çok konuşuyoruz, ancak gerçek şu ki, WhatsApp ve Messenger’dan daha fazla para kazanmak için çalışırken iş mesajlaşması muhtemelen işimizin bir sonraki önemli ayağı olacak” dedi.

Meta, son aylarda WhatsApp’ın kurumsal konumunu iyileştirmek için çalışıyor ve bu kapsamda iş kullanıcılarının bulut tabanlı bir abonelik modeli aracılığıyla hesaplarını daha fazla cihazda paylaşmalarına olanak tanıyan bir hamle gerçekleştirdi. Bu, Vodafone, BMW ve diğerleri tarafından kullanılan ve gönderilen mesaj başına ödeme yapılan mevcut bir şirket içi çözümden oluşturuldu.

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Meta’nın mesajlaşma platformlarından nasıl daha fazla para kazanmayı planladığı tam olarak belli değil ancak bu duyuru, Zuckerberg’in genişletilmiş gerçekliğe daha az odaklanarak bunu uzun vadeli bir hedef olarak sunması ve bunun yerine daha acil büyüme fırsatlarına odaklanmasıyla değişen tonunun bir işareti.

İçindekiler WhatsApp iş hamlesi

WhatsApp iş hamlesi

Eylül ayında Meta, WhatsApp Cloud API’nin Salesforce ile entegrasyona izin vereceğini ve yöneticilerin iletişimi doğrudan Saleforce platformundan yönetmesine olanak tanıyacağını doğruladı. Şirket, gelecekte ürünleri sergilemek ve süreci WhatsApp’tan bağımsız olarak yönetmek de dahil olmak üzere daha fazla araç ve destek oluşturmayı planladığını söyledi.

Bu yıl, WhatsApp’ı bir çağrı merkezi çözümü olarak satmak da dahil olmak üzere, mesajlaşmanın iş potansiyelini artırma çabalarını hızlandırdı ve “WhatsApp, Messenger ve Instagram Direct’in mevcut araçları tamamlayabilecek iş çözümleri sunduğunu” iddia ederek, site, uygulama veya reklamdan WhatsApp API’sini kullanan bir satış temsilcisiyle görüşmeye tıklama işlevselliği de dahil olmak üzere.

WhatsApp’ın Telegram, Signal ve Çin mesajlaşma hizmeti WeChat gibi popüler uygulamalarla karşı karşıya geldiği bu alanda rekabet oldukça çetin.

Gartner analisti Daniel O’Connell Tech Monitor’e yaptığı açıklamada, birçok teknoloji liderinin, işletmelerin müşterilerle zaten kullandıkları bir platform üzerinden iletişim kurmalarına olanak tanıdığı için WhatsApp gibi bir hizmeti benimseyip benimsememe konusunda zorlandığını söyledi.