Bildiğiniz üzere Twitter, ünlü milyarder Elon Musk tarafından satın alındığından beridir çalkantılı günler geçiriyor. Şirketin önceki çalışma stratejileri ile yeni CEO’nun politikaları birbirinden çok farklı işliyor. Bunun doğal bir sonucu olarak da firmadaki çoğu çalışan ya işinden istifa edildi ya da Twitter’dan kovuldu. Şirket artık kendini yavaş yavaş bitirmeye ve genel kadrosunu yitirmeye başladı. Bu da çoğu insanın artık sosyal platformun kapanacağını ya da asla eskisi gibi olamayacağı düşüncesine itti. Sizler için olası bir durumda Twitter’daki verilerinizi nasıl cihazlarınıza aktaracağınızı madde madde olarak haberimizde anlattık.

Twitter Hesap Arşivinizi Nasıl İndirebilirsiniz ?

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk Çarşamba günü çalışanlarına Perşembe günü saat 17:00’ye kadar ofiste kalıp çalışmalarını istedi. Talebi reddeden çalışanlarına ise üç aylık kıdem tazminatı ile ayrılmaya karar vermeleri için süre tanıdı. Bunun sonucunda çok sayıda çalışan ayrılmaya karar verdi. Henüz tam olarak kaç kişi olduğu belli olmasa da, bu kadar kısa bir süre içinde önemli sayıda çalışanın istifa etmesi, birçok kişinin hizmetin çöküp çökmeyeceğini merak etmesine neden oldu. Endişeler o kadar büyük ki #RIPTwitter şu anda Twitter’da trend olmuş durumda.

Twitter’ın geleceği konusunda endişeliyseniz ve Twitter dünyasına koyduğunuz içerikleri kaybetmek istemiyorsanız, bu kargaşada kaybolma ihtimaline karşı Twitter arşivinizi nasıl indireceğinizi burada bulabilirsiniz. Twitter arşivinizi indirdiğinizde, ilk tweetinizden başlayarak tüm Twitter bilgilerinizin anlık görüntüsüne ulaşabilirsiniz.

Gezinti çubuğunda mavi yeni Tweet taslağı simgesinin hemen üzerindeki Daha Fazla simgesine tıklayın. Menü seçeneklerinden “Ayarlar ve Destek “i seçin. “Ayarlar ve gizlilik “e tıklayın. Menü seçeneklerinden “Hesabınız “ı seçin. “Verilerinizin arşivini indirin” seçeneğine tıklayın. Şifrenizi girmeniz istenecek, bunu yapın ve “Onayla “ya tıklayın. Daha sonra kimliğinizi doğrulamanız gerekecek. E-postanıza ve/veya telefon numaranıza “Kod gönder” seçeneğine tıklayın. E-postanıza veya telefonunuza gönderilen kodu girebileceğiniz “Hesap bilgileri” sayfasına yönlendirileceksiniz. Kimliğiniz doğrulandıktan sonra “Arşiv talep et “e tıklayın. İndirme işleminiz tamamlandığında, size Twitter arşivinizin .zip dosyasını indirebileceğiniz bir e-posta gönderir. Uygulamayı indirdiyseniz, Twitter arşivinizin indirilmesinin tamamlandığını bildiren bir anlık bildirim alırsınız. Uygulamada “Ayarlar “a geri dönün ve burada Veri indir bölümünün altındaki “Verileri indir” düğmesine tıklayın.

Not: Bu işlem tabi ki biraz zaman alabilir. Twitter verilerinizin hazır olması için 24 saat veya daha uzun bir süre beklemenizi söylüyor.

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