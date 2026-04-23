Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından ROKETSAN, Malezya pazarında dev bir iş birliğine kapı araladı. Malezya merkezli Mildef firmasıyla imzalanan Mutabakat Zaptı (MoU) ile birlikte, ROKETSAN tarafından geliştirilen yüksek teknolojili tanksavar füze sistemleri taktik araç platformlarına taşınıyor. Bu stratejik hamle, özellikle Malezya Silahlı Kuvvetleri’nin vuruş kabiliyetini modernize etmeyi hedeflerken iki ülke arasındaki savunma bağlarını da perçinliyor. Peki, DSA 2026 Fuarı’nda sergilenen bu yeni nesil sistemler hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

ROKETSAN ve Mildef arasında kurulan bu ortaklık, Türk mühendisliğinin dünya çapındaki etkisini bir kez daha kanıtlıyor. İmzalanan anlaşma kapsamında, Türk şirketi tarafından üretilen tanksavar çözümleri, Mildef’in özgün taktik araç platformlarına entegre edilecek. Bu iş birliğinin en somut örneği ise DSA 2026 Fuarı’nda görücüye çıktı. Malezya ordusu için özel olarak sipariş edilen Tarantula HMAV 4X4 zırhlı aracı, üzerinde Türk teknolojisinin izlerini taşıyan bir Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile sergilendi.

Söz konusu kule sisteminin en dikkat çekici bileşenini ise L-OMTAS tanksavar füzesi oluşturuyor. Hassas vuruş yeteneğiyle bilinen bu sistem, zırhlı araçların sahadaki caydırıcılığını en üst seviyeye çıkarıyor. Entegrasyon çalışmaları sayesinde Malezya envanterindeki araçlar, artık çok daha uzak mesafelerden etkili bir savunma ve saldırı gücüne sahip oluyor.

Tarantula HMAV 4X4: Yüksek Koruma ve Performans

Mildef tarafından geliştirilen Tarantula HMAV 4X4, Birleşmiş Milletler’in en güncel standartlarına ve teknik gereksinimlerine göre tasarlandı. Tam zırhlı gövdesiyle dikkat çeken araç, mürettebatın güvenliğini odağına alıyor. Arka kapıda yer alan hidrolik sistem ve entegre rampa yapısı, personelin güvenli bir şekilde araca giriş ve çıkış yapmasına imkan tanıyor.

Araç üzerindeki ROKETSAN imzalı UKSS sistemleri, operatörün araç dışına çıkmadan görev yapmasını sağlayarak hayati bir güvenlik avantajı sunuyor. Ayrıca bu platformun esnek yapısı, üzerine farklı silah kulelerinin takılmasına da olanak veriyor. Sektördeki bilgilere göre, aynı araçlarda ASELSAN üretimi SARP kulelerinin de kullanılması planlar arasında yer alıyor.

Tarantula modelinin kalbinde yüksek dayanıklılık sunan Caterpillar motoru bulunuyor. NATO’nun STANAG 4569 standartlarına uygun olarak kalifiye edilen araç, kompozit zırh yapısı sayesinde Seviye 2 balistik ve topçu koruması sağlıyor. Mayın koruması tarafında ise Seviye 2B alt gövde ve Seviye 2A gövde korumasıyla personel güvenliğini perçinliyor. Saatte 110 kilometre azami hıza ulaşabilen araç, 25 HP/ton güç-ağırlık oranıyla sahada yüksek mobilite sunuyor.

Teslimat Süreci 2027 Yılında Başlıyor

Malezya, yerli imkanlarla geliştirilen ve Türk teknolojisiyle donatılan bu araçları 2027 yılından itibaren Silahlı Kuvvetler envanterine dahil etmeyi hedefliyor. Yapılan planlamaya göre, 5 yıllık bir süreci kapsayan program dahilinde toplamda 136 adet Tarantula HMAV 4X4 teslim edilecek. Bu büyük projenin ilk ayağı olan 60 araçlık parti, 2027 yılının başında hizmete girecek.

Bu teslimat programı, bölgedeki askeri dengeler açısından kritik bir öneme sahip. Türk savunma sanayii bileşenlerinin sistem entegratörü olarak öne çıkması, gelecekteki benzer ihracat projeleri için de referans niteliği taşıyor. ROKETSAN’ın tanksavar çözümlerinin başarısı, global pazarda Türk ürünlerine olan güveni tazeliyor.

UKSS nedir?

Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS), bir aracın veya platformun üzerine yerleştirilen silahın, personel tarafından araç içerisinden veya güvenli bir noktadan ekran ve kumanda yardımıyla kontrol edilmesini sağlayan sistemdir. Bu teknoloji, silah operatörünün doğrudan düşman ateşine maruz kalmasını engellerken atış hassasiyetini artırır.

