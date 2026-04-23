Türkiye’deki Tesla sahiplerini ve araç siparişi veren tüketicileri yakından ilgilendiren kritik bir yargı süreci sona erdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, araç teslimatı sırasında haksız yere tahsil edildiği iddia edilen ÖTV farkı konusunda emsal niteliğinde bir karar açıkladı. Mahkemenin verdiği bu hüküm, benzer mağduriyetleri yaşayan kullanıcılar için yeni bir hukuki referans noktası oluşturdu. Peki, tüketicilerin lehine sonuçlanan bu davanın detayları neler?

Tesla ÖTV farkı davasında iade kararı çıktı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Tesla tarafından araç teslimatı aşamasında haksız yere tahsil edildiği tespit edilen yaklaşık 261 bin TL’lik tutarın iadesine karar verdi. Yerel mahkemenin ardından üst mahkemenin de onayladığı bu karar uyarınca, söz konusu tutar yasal faiziyle birlikte araç sahibine geri ödenecek. Bu gelişme, özellikle ödeme yapıldıktan sonra ortaya çıkan vergi artışlarının kim tarafından karşılanacağı sorusuna hukuk önünde net bir yanıt verdi.

Davaya bakan yerel mahkeme, inceleme sürecinde satış bedelinin tamamının ödendiği anın kritik bir nokta olduğuna dikkat çekti. Hakim, ödeme işlemi tamamlandığında taraflar arasındaki sözleşmenin bağlayıcı hale geldiğini vurguladı. Bu bağlamda, ödeme sonrasında meydana gelen ÖTV oranlarındaki değişimlerin veya vergi artışlarının müşteriye yansıtılması hukuka aykırı bulundu.

İstinaf mahkemesi Tesla’nın başvurusunu reddetti

Tesla, yerel mahkemenin iade kararını kabul etmeyerek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Şirketin itirazlarını değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan başvuruyu esastan reddetti. Üst mahkeme, yerel mahkemenin verdiği kararın hem usul hem de yasa bakımından doğru olduğuna hükmederek tüketici lehine olan süreci onayladı.

ÖTV Mağduriyeti konusunda büyük gelişme! Tesla istinafa taşıdığı bu davayı kesin olarak kaybetti ve haksız yere tahsil edilen 260.998,20 TL’yi faiziyle birlikte araç sahibine geri ödemek zorunda kaldı. Bu karar, benzer durumdaki diğer araç sahipleri için de çok güçlü bir emsal… pic.twitter.com/9nHm48meQB — Tesla Kulübü Türkiye 🇹🇷 (@TeslaClubTurkey) April 22, 2026



Mahkeme tarafından verilen bu kararın kesin olduğu ve temyiz yolunun kapalı olduğu da açıkça belirtildi. Böylece dava süreci tamamen kapanırken, karar bir emsal karar niteliği kazandı. Bu durum, Türkiye genelinde benzer bir şekilde vergi farkı ödemek zorunda kalan diğer tüketicilerin de dava açma hakkını güçlendiren önemli bir referans haline geldi.

Tüketiciler için koruyucu bir referans

Türkiye pazarında kısa sürede 50 bin adetlik satış rakamına yaklaşan Tesla, bu yargı kararıyla birlikte teslimat süreçlerinde daha hassas davranmak zorunda kalabilir. Kararda vurgulanan en önemli detay, satış sözleşmesinin kurulduğu andaki şartların korunması gerekliliği oldu. Bu durum, sadece elektrikli araç pazarında değil, tüm otomobil sektöründe ödeme sonrası talep edilen ek ücretler için bir durdurucu güç teşkil ediyor.

Hukukçular, bu kararın özellikle vergi dilimi değişiklikleri döneminde araç bekleyen kullanıcılar için güçlü bir dayanak oluşturduğunu belirtiyor. Tüketicinin malın bedelini tam olarak ödemesiyle birlikte ekonomik riskin satıcıya geçtiği görüşü, bu mahkeme kararıyla yargı nezdinde de tescillendi. Kararın ardından gözler, benzer süreçlerden geçen diğer otomobil sahiplerine ve onların atacağı hukuki adımlara çevrildi.

ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Otomobil sektöründe bu vergi, aracın motor gücü, silindir hacmi ve vergisiz satış fiyatına göre belirlenen farklı matrah dilimleri üzerinden hesaplanarak fiyata eklenir.

