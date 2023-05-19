WhatsApp, mesajlara verilen tepkileri hızlandırmak için yeni bir işlev sunacak. WhatsApp sesini yazıya dökme ve yeni animasyonlu emojiler içeren bir beta sürümü hazırladıktan sonra, uygulama geliştiricileri, şu anda beta aşamasında olan çok ilginç bir yeniliği dahil etmek için göreve geri döndü.

Whatsapp, mesajlara çift dokunarak tepkileri hızlandıracak yeni bir sistem uygulamak üzere beta uygulamasına yeni bir güncelleme yayınladı. Bu yeni özellik TestFlight beta sürümü 23.10.0.73 sürümünde keşfedildi.

Şimdiye kadar, WhatsApp mesajlarına verilen tepkiler, parmağınızı bir mesajın üzerine basılı tutmaktan ya da çift dokunmaktan oluşan çok basit bir işleme sahipti, böylece uygulama, hızlı bir şekilde tepki vermek için emojilerin yanı sıra yanıtlama, iletme, kopyalama vb. olağan seçeneklerin bulunduğu kayan bir menü görüntülüyordu.

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Ancak şimdi WhatsApp, tepkileriniz için bu yöntemlerden birini değiştirmeyi planlıyor. iPhone için 23.0.10.73 beta sürümü, anında tepki göndermek için bir mesaja çift dokunma eylemini kullanmanıza olanak tanıyan yeni bir özelliğin geliştirildiğini gösteriyor.

İçindekiler Yeni WhatsApp işlevi mesajlara hızlı bir şekilde tepki vermenizi sağlayacak

Yeni WhatsApp işlevi mesajlara hızlı bir şekilde tepki vermenizi sağlayacak

WABetaInfo’nun paylaştığı videoda da görebileceğiniz gibi, tepkileri etkinleştirmek için yeni mekanizma kayan menüyü görüntülemeye gerek bırakmıyor ve tepki anında beliriyor.

WABetaInfo’nun haberine göre, WhatsApp’ın bu “anlık tepkilerinin” varsayılan emojisini değiştirmenize olanak tanıyan bir yapılandırma seçeneği yok gibi görünüyor. Hem başparmak hem de kalp emojisi, diğer mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarındaki tepkiler için en popüler seçeneklerden ikisi. Buna ek olarak, uluslararası alanda olumlu bir ifade olarak tanınan bir jest olduğundan, bu yeni WhatsApp işlevselliğine uyum sağlamayı kolaylaştıracaktır.

Instagram gibi diğer uygulamalar Bu işlevi bir süredir zaten kullanıyorlardı. Bir kullanıcı fotoğraf sosyal ağındaki bir mesaja çift tıkladığında “beğen” şeklinde bir kalp beliriyor. Apple’ın yerel Mesajlar uygulamasında ise bir mesaja çift tıklandığında yanıtlama seçeneği ve tepkileri içeren bir açılır menü görüntülüyor. Yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.