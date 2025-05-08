Türkiye e-ticaretinde dengeler hızla değişiyor. Peki n11 artık tamamen yabancı bir sermayeye mi ait? Son gelişmeler ışığında n11 satıldı mı sorusu yeniden gündeme oturdu. Türkiye’de yerli e-ticaret devlerinden biri olan için yeni bir dönem başlıyor olabilir mi?

n11 satıldı mı? n11 yeni sahibi kim?

n11, kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DMSF Holding tarafından satın alındı. Bu satın almayla birlikte Türkiye’de tamamen yerli sermaye ile faaliyet gösteren büyük çaplı bir e-ticaret platformu kalmadı. Yapılan devir işlemi, Türk dijital perakende sektöründe önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Koreli SK Group ortaklığıyla kurulan e-ticaret sitesi, yıllar içinde Türkiye’nin en bilinen çevrimiçi alışveriş platformlarından biri haline geldi.

Ancak sahiplik yapısı zamanla birçok kez değişti. 2023 yılında Getir’in kurucusu Nazım Salur, şirketin tüm hisselerinin Getir tarafından alındığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından platformun dijital perakendedeki rolü yeniden tanımlanmıştı.

İlginizi çekebilir: Forbes En Zengin 100 Türk İsmi Açıkladı! Milyar Dolarlık Listede Kimler Var?

Ancak bu yapı da uzun ömürlü olmadı. 2024 yılına gelindiğinde şirketin hisseleri bu kez Borancılı Teknoloji’ye devredildi. Şimdi ise DMSF Holding’in platformu tamamen devraldığı açıklanmış durumda. Böylece kısa süre içinde üç ayrı grup şirketin üzerinde kontrol sağlamış oldu.

Şirketin DMSF Holding’e geçişiyle birlikte nasıl bir büyüme ve yatırım stratejisi izleyeceği henüz bilinmiyor. Ancak bu durum, Türkiye e-ticaretinde küresel sermayenin etkisini daha görünür hale getiriyor. Yerli alternatiflerin azalması da sektördeki dengeyi doğrudan etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirketin DMSF Holding tarafından satın alınması Türkiye e-ticaret ekosisteminde ne gibi değişimlere yol açar? Yorumlarınızı bekliyoruz.