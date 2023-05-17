Geçen yıl bu zamanlarda Apple, geçtiğimiz sonbaharda piyasaya sürülen iOS 16’ya eklenecek erişilebilirlik özelliklerinden bazılarının önizlemesini yayınlamıştı. Artık bu bir gelenek haline gelmiş gibi görünüyor. Öyle ki, Cupertinolu teknoloji devi bugün, iOS 17‘de konuşma, görme ve bilişsel engelleri olan kullanıcıların Apple cihazlarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan birkaç özellik hakkında ayrıntılar yayınladı. iOS 17’nin yapay zeka destekli erişilebilirlik özellikleri göz kamaştırıyor!

iOS 17 ile iPhone Yapay Zekası Coşacak!

Apple cephesi, Google’ın ardından yapay zeka özelliklerini gerçek anlamda benimseyen ilk üreticilerden biri olacak gibi görünüyor. Firmanın yapay zeka odaklı yazılıma geçiş sürecinin başlangıcı ise iOS 17 olacak gibi duruyor. Öyle ki, iOS 17’de yapay zeka tarafından desteklenen birçok erişilebilirlik özelliğine yer verileceği doğrulandı.

Örneğin, konuşamayan kişiler bir arama sırasında yazı yazabilecek ve bunun sentezlenmiş konuşmaya çevrilmesini sağlayabilecekler. Bunun gibi yeni özelliklerin çoğu makine öğrenimine dayanıyor. Bir başka örnekte ise Apple, “Konuşma yetisini kaybetme riski altında olanlar, Kişisel Ses özelliğini kullanarak aile ve arkadaşlarıyla bağlantı kurarken kendilerine benzeyen sentezlenmiş bir ses oluşturabilecekler.” ifadelerini kullanmış.

Apple’ın iPhone, Apple Watch ve daha fazlası için bir dizi yeni erişilebilirlik özelliğini kullanıma sunduğunu görüyoruz. Diğer özellikler ise tamamen tasarım odaklı. Apple, bilişsel engelleri olan kullanıcılar için Fotoğraflar, Kamera veya Müzik gibi uygulamaları bilişsel yükü azaltmak ve kullanımı kolaylaştırmak için yeniden tasarlayan Yardımcı Erişim’i kullanıma sunacak. Ayrıca kısa videolar kaydetmek gibi iletişimi görsel yollarla sağlayabilmek üzerinde de önemli çalışmalar var.

Büyüteç özelliği içindeki “İşaret Et ve Konuş” modu, görme güçlüğü çeken kullanıcıların üzerinde yazı olan bir nesneyi işaret etmelerine olanak tanıyor ve iPhone bu noktayı takip ederek kullanıcının işaret ettiği şeyi yüksek sesle okuyor.

Apple, özellikleri detaylandıran uzun bir blog yazısı yayınlamış durumda. Bizim sizlerle paylaştığımız özellikler buzdağının yalnızca görünen yüzü. iOS 17’de çok daha fazlası sizlerle buluşacak gibi görünüyor. Apple bu tür erişilebilirlik özelliklerine öncelik verme konusunda yalnız değil. Geçtiğimiz birkaç yıl, teknoloji ürünlerinin engelli kullanıcıların yaşamlarına uyacak şekilde uyarlanmasında bir dönüm noktası oldu.

Google da Android’de bazı erişilebilirlik özellikleri sunuyor. Bunlar arasında tüm videolara canlı altyazı ekleyebilme özelliği gibi engelli kullanıcıların hayatını önemli ölçüde kolaylaştırabilecek özellikler yer alıyor. Oyun tarafında ise Microsoft ve Sony, fiziksel engelli oyuncular için erişilebilirlik odaklı kontrol cihazlarını tanıttı ve konsol platformundaki popüler oyunlarında da erişilebilirlik odaklı özelliklerde bir patlama yaşandı.

Apple’ın bu hamlesi umuyoruz ki diğer üreticilere de örnek olur ve herkes elindeki telefonun potansiyelini tam anlamıyla kullanabilir. iOS 17 hakkında yeni bilgiler edindikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce erişilebilirlik özelliklerinin öne çıkarılması iyi bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!